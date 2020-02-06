«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 06 Февраля
+5...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.49 KZT
  • €1 = 417.21 KZT
  • 1 RUB = 6.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Суслики предсказали раннюю весну в Казахстане

Просмотров:449 Опубликовано: Сегодня, 08:53
Суслики предсказали раннюю весну в Казахстане
Фото из открытых источников
Знаменитый предсказатель погоды в США – сурок Фил, проснувшись после зимней спячки, тоже предсказал американцам скорое приближение весны.

В степях Южного Казахстана проснулись суслики. Эти родственники сурков тоже любят поспать, но, видимо, совсем весенняя температура воздуха заставила их выглянуть из норок и объявить о ранней весне. Ну по крайней мере в это очень хочется верить, сообщает zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

2 февраля знаменитый предсказатель погоды в США – сурок Фил, проснувшись после зимней спячки, тоже предсказал американцам скорое приближение весны. Когда 5-килограммового грызуна достали из его норы, он не увидел своей тени и не испугался. Согласно народному поверью, такое поведение лесного грызуна означает ранний приход весны. Если бы в этот день сурок сразу вернулся в нору, то зима продолжалась бы еще шесть недель.

Согласно правилам природы и жизненного цикла сусликов они просыпаются с марта по апрель, только в сухой сезон и не переносят влажную погоду.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Seawolf (Посетители) Сегодня, 10:25
Не знаю насчет американских сусликов,но на следующей неделе обещают морозы в Мангыстау. Так что рано расслабляться... moroz
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
saktau (Посетители) Сегодня, 09:55
Скорпионы, муравьи, мухи все просыпаются сейчас.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика