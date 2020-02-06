В Китае стало некому собирать iPhone

Тайваньская компания Hon Hai Precision Industry (работает под брендом Foxconn), на фабрике которой собирается большинство iPhone, отправила своих работников в Китае на карантин. Как сообщает Bloomberg, гаджеты будет некому собирать в связи с распространением коронавируса.
Чтобы снизить риск распространения заболевания китайские власти продлили новогодние каникулы. Foxconn намерен возобновить производство 10 февраля как и большинство других фирм. Завод расположен в провинции Хэнань. Работников, которые не уезжали на праздники, изолируют на семь дней. Тех, кто вернулся из других регионов страны, продержат в карантине две недели.
Foxconn — крупнейший подрядчик Apple, который собирает большую часть iPhone. Чтобы минимизировать потери от простоя в Китае, компания нарастила производство во Вьетнаме, Мексике и Индии.
Ранее сообщалось о том, что закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России. Не исключается, что каждая неделя простоя будет добавлять до трех процентов к цене товара.
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