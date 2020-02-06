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Бывший зять Назарбаева скончался в Москве

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:25
Бывший зять Назарбаева скончался в Москве
© AFP 2019 / VYACHESLAV OSELEDKO
НУР-СУЛТАН, 6 фев — Sputnik. В Москве скоропостижно скончался Айдар Акаев - сын первого президента Кыргызстана Аскара Акаева, бывший зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает Sputnik Кыргызстан.

По словам близких, сообщивших о смерти, у 44-летнего Айдара Акаева произошла внезапная остановка сердца, он скончался до прибытия врачей.

Что известно об Айдаре Акаеве

Айдар Аскарович Акаев родился 20 февраля 1976 в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), он старший сын Аскара Акаева, первого президента Кыргызстана.

В 1998 году женился на младшей дочери президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алие Назарбаевой, которой на тот момент было 18 лет.



Супруги развелись в 2001 году.

В 2002 году Айдар Акаев женился на 21-летней телеведущей канала НБТ Сайкал Чокубаевой. У них родились трое детей.

После революции 2005 года в Кыргызстане и свержения власти Акаевы переехали в Москву, Айдар занимался бизнесом.

Образование и карьера

Окончил математический класс средней школы во Фрунзе (Бишкеке).

Высшее образование получал в США: в 1998 году закончил Мэрилендский университет в США по специальности "менеджмент и бизнес", специализация – "экономика развивающихся стран и отношения этих стран с международными финансовыми институтами".

С 1999 года был директором представительства ОАО "Казкоммерцбанк" в Бишкеке. Также работал в крупнейшем банке Казахстана — АО "Казкоммерцбанк" в Алматы.

С февраля 2001 года — советник министра финансов Кыргызстана, занимался реструктуризацией национального долга Парижскому клубу.

С 23 декабря 2004-го по 30 марта 2005 года — президент Национального олимпийского комитета и президент Федерации бокса республики Кыргызстан.

18 января 2005 года подал заявление об участии в февральских парламентских выборах, избран в жогорку кенеш. Но после смены власти в стране результаты выборов были аннулированы.

Был владельцем крупного пакета акций "Рентон-групп".

В марте 2005 года после переворота в Кыргызстане лишен всех государственных постов и депутатских полномочий. Генпрокуратура республики завела на него уголовные дела по фактам расхищения государственных средств, финансовых махинаций и присвоения чужого имущества под угрозой применения силы.

Смерть Кубана Акаева

Также в среду стало известно о смерти племянника первого президента Кыргызстана Аскара Акаева — Кубана Акаева в Москве. Ему было 59 лет. Кубан - сын Чилтена Акаева — брата бывшего президента.

По информации близких, 5 февраля его похоронили на малой родине — в Кеминском районе Чуйской области Кыргызстана. Тело привезли из Москвы.


Источник: sputniknews.kz
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