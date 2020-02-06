Два казахстанца пострадали при жесткой посадке самолета в Стамбуле

Казахстанцы оказались в числе пострадавших при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула. Лайнер загорелся и распался на части, передает Today.kz.



"По информации Генерального консульства Казахстана в Стамбуле, 5 февраля в 18:00 по местному времени при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула пострадали двое граждан РК. Они госпитализированы в клинику Фатих Султан Мехмет", - говорится в сообщении пресс-службы МИД РК.



Генконсульство взяло ситуацию на контроль и принимает меры по оказанию помощи нашим соотечественникам.



Напомним, выполнявший полет из Измира в Стамбул самолет Boeing 737-800 турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Стамбула и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате аварии он загорелся и разрушился на три части. Причиной произошедшего, по предварительным данным, называют плохие погодные условия.



Погибли три человека, госпитализированы 179 пассажиров, трое из них находятся в реанимации.