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Депутат сравнил банки с кровопийцами

Просмотров:334 Опубликовано: Сегодня, 13:37
Депутат сравнил банки с кровопийцами
Фото:elements.envato.com
Депутат Мажилиса Омархан Оксикбаев предложил ввести законодательную норму о защите интересов населения перед банками, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Мажилисмен заявил, что казахстанцы должны более 7 триллионов тенге банкам.

"На сегодняшний день 80 процентов жалоб, которые поступают, - это нарушения в финансовой сфере. Более 50 процентов жалуются на банки и финансовые институты. На то, что их обманули и нарушили права, рекламируя, загнали их в кабалу. Ни один уполномоченный орган этим не занимается. Мы направляем это в Нацбанк, вы отмечаете, что у вас есть соглашение с Нацбанком о том, что будут решать. (...) Ничего не сможете сделать, если мы не заложим в закон статью, которая будет защищать интересы потребителей. А сейчас банки второго уровня ничьи интересы не защищают. Они словно кровопийцы. Они только выдают потребительские кредиты, а бизнес не кредитуют. В этих условиях мы должны заложить закон, который будет защищать интересы населения", - сказал Оксикбаев во время обсуждения поправок по вопросам защиты прав потребителей в Мажилисе.

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев предложил решить вопрос совместно с Национальным банком в рамках рабочей группы. "Вы правильно говорите, что очень много жалоб поступает. Предлагаю пригласить представителей Нацбанка и в стенах Мажилиса уже решить этот вопрос", - сказал он.


Источник: Tengrinews.kz
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