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О провальной работе по регистрации авто из Армении и Кыргызстана заявил сенатор

Просмотров:6567 Опубликовано: Сегодня, 13:39
О провальной работе по регистрации авто из Армении и Кыргызстана заявил сенатор
Фото из открытых источников
Сенаторы потребовали разобраться с авто, завезенными из Армении и Кыргызстана, передает Today.kz.

"Волну недовольства вызвали принятые министерством внутренних дел меры, направленные на регистрацию автомобилей из Армении и Кыргызстана. После регистрации необходимо уплатить разницу между таможенными пошлинами стран ЕАЭС при растаможивании, утилизационного сбора, а также НДС 12% от стоимости автомобиля. То есть приблизительно за каждый транспорт автовладелец должен заплатить более 2 млн тенге. При этом ввозимый автомобиль должен соответствовать техрегламенту Таможенного союза", - сказал сенатор Андрей Лукин.

Он пояснил, что до 1 января 2020 года у Армении и Кыргызстана действовал льготный период для растаможивания автомобилей. А у остальных стран ЕАЭС были единые ставки таможенных пошлин.

"Поэтому цены на автотранспорт в Армении и Кыргызстане были значительно дешевле. Это привело к тому, что на сегодня в Казахстане эксплуатируются порядка 200 тысяч автомобилей с иностранным учетом, владельцы которых отказываются их растаможивать. Исходя из изложенного, соответствующими госорганами не в полной мере проведена информационно-разъяснительная работа среди граждан", - констатировал сенатор.

По его мнению, такая ситуация возникла из-за несогласованности в действиях государственных органов.

"МВД не обеспечило госрегистрацию автомобилей из Армении и Кыргызстана путем принятия административных мер воздействия на их владельцев. Министерство финансов не обеспечило взыскание таможенных пошлин путем истребования сведений из таможенных органов Армении и Кыргызстана, пограничной службы КНБ и МВД. Министерство юстиции не обеспечило запрет на удостоверение доверенностей по передаче права распоряжения завезенных автомобилей между казахстанскими гражданами. Нотариусами по сей день выписываются на них генеральные доверенности. А правительство и представительство ЕАЭС по таможенному сотрудничеству не обеспечили надлежащую реализацию норм, заложенных в договорах о присоединении стран к Таможенному союзу с учетом требований национального законодательства", - подчеркнул Лукин.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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-1
  • tolk
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Pinochet
  • Bosfor35
  • Иван Кириченко
  • Ян
 Горожанин (Посетители) Сегодня, 14:35
Шикарная логика! Особо выдающиеся "таланты" осознанно решили поиметь законодательство, а "МВД не обеспечило..."
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • ABCD
  • leo529
  • kostya_aktau
  • Bosfor35
  • Saule DSK
  • Ян
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:49
сенатор Андрей Лукин.

по ходу это его те 78 автомобилей lol
 
 

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