О провальной работе по регистрации авто из Армении и Кыргызстана заявил сенатор

Сенаторы потребовали разобраться с авто, завезенными из Армении и Кыргызстана, передает Today.kz.



"Волну недовольства вызвали принятые министерством внутренних дел меры, направленные на регистрацию автомобилей из Армении и Кыргызстана. После регистрации необходимо уплатить разницу между таможенными пошлинами стран ЕАЭС при растаможивании, утилизационного сбора, а также НДС 12% от стоимости автомобиля. То есть приблизительно за каждый транспорт автовладелец должен заплатить более 2 млн тенге. При этом ввозимый автомобиль должен соответствовать техрегламенту Таможенного союза", - сказал сенатор Андрей Лукин.



Он пояснил, что до 1 января 2020 года у Армении и Кыргызстана действовал льготный период для растаможивания автомобилей. А у остальных стран ЕАЭС были единые ставки таможенных пошлин.



"Поэтому цены на автотранспорт в Армении и Кыргызстане были значительно дешевле. Это привело к тому, что на сегодня в Казахстане эксплуатируются порядка 200 тысяч автомобилей с иностранным учетом, владельцы которых отказываются их растаможивать. Исходя из изложенного, соответствующими госорганами не в полной мере проведена информационно-разъяснительная работа среди граждан", - констатировал сенатор.



По его мнению, такая ситуация возникла из-за несогласованности в действиях государственных органов.



"МВД не обеспечило госрегистрацию автомобилей из Армении и Кыргызстана путем принятия административных мер воздействия на их владельцев. Министерство финансов не обеспечило взыскание таможенных пошлин путем истребования сведений из таможенных органов Армении и Кыргызстана, пограничной службы КНБ и МВД. Министерство юстиции не обеспечило запрет на удостоверение доверенностей по передаче права распоряжения завезенных автомобилей между казахстанскими гражданами. Нотариусами по сей день выписываются на них генеральные доверенности. А правительство и представительство ЕАЭС по таможенному сотрудничеству не обеспечили надлежащую реализацию норм, заложенных в договорах о присоединении стран к Таможенному союзу с учетом требований национального законодательства", - подчеркнул Лукин.