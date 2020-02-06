О провальной работе по регистрации авто из Армении и Кыргызстана заявил сенатор

Сенаторы потребовали разобраться с авто, завезенными из Армении и Кыргызстана, передает Today.kz.
"Волну недовольства вызвали принятые министерством внутренних дел меры, направленные на регистрацию автомобилей из Армении и Кыргызстана. После регистрации необходимо уплатить разницу между таможенными пошлинами стран ЕАЭС при растаможивании, утилизационного сбора, а также НДС 12% от стоимости автомобиля. То есть приблизительно за каждый транспорт автовладелец должен заплатить более 2 млн тенге. При этом ввозимый автомобиль должен соответствовать техрегламенту Таможенного союза", - сказал сенатор Андрей Лукин.
Он пояснил, что до 1 января 2020 года у Армении и Кыргызстана действовал льготный период для растаможивания автомобилей. А у остальных стран ЕАЭС были единые ставки таможенных пошлин.
"Поэтому цены на автотранспорт в Армении и Кыргызстане были значительно дешевле. Это привело к тому, что на сегодня в Казахстане эксплуатируются порядка 200 тысяч автомобилей с иностранным учетом, владельцы которых отказываются их растаможивать. Исходя из изложенного, соответствующими госорганами не в полной мере проведена информационно-разъяснительная работа среди граждан", - констатировал сенатор.
По его мнению, такая ситуация возникла из-за несогласованности в действиях государственных органов.
"МВД не обеспечило госрегистрацию автомобилей из Армении и Кыргызстана путем принятия административных мер воздействия на их владельцев. Министерство финансов не обеспечило взыскание таможенных пошлин путем истребования сведений из таможенных органов Армении и Кыргызстана, пограничной службы КНБ и МВД. Министерство юстиции не обеспечило запрет на удостоверение доверенностей по передаче права распоряжения завезенных автомобилей между казахстанскими гражданами. Нотариусами по сей день выписываются на них генеральные доверенности. А правительство и представительство ЕАЭС по таможенному сотрудничеству не обеспечили надлежащую реализацию норм, заложенных в договорах о присоединении стран к Таможенному союзу с учетом требований национального законодательства", - подчеркнул Лукин.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.