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Каждое предприятие в Казахстане под чьей-то "крышей" - депутат

Просмотров:588 Опубликовано: Сегодня, 14:18
Каждое предприятие в Казахстане под чьей-то "крышей" - депутат
Фото ©Турар Казангапов
Депутат Мажилиса Владислав Косарев высказался о "крышевании" предприятий в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Мажилисе во время обсуждения поправок по вопросам защиты прав потребителей депутат Косарев попросил вице-министра торговли и интеграции Кайрата Торебаева "не восхищаться своими успехами".

"У нас в стране каждый угол находится под чьей-то "крышей" и каждое предприятие под чьей-то "крышей". Я недавно был в селе, где хозяин крупного хозяйства сказал: "Вот смотри, депутат, у меня сегодня на забой готово 400 быков по 470-500 килограммов веса. Я не могу сдать на мясокомбинат, потому что мясокомбинат не берет. Покупает племянник директора мясокомбината, а потом везет". Это что за бардак? Такие крупные вопросы в стране, которые глаза режут, а вы не видите. Вы же государственный орган. Ответственность перед народом у вас выше, чем у общественной организации", - сказал мажилисмен.

Вице-министр Кайрат Торебаев предложил Владиславу Косареву проработать вопрос детально в рамках рабочей группы по законопроекту о защите прав потребителей.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:03
Кто же его посадит? Он же памятник!
Рука руку моет, везде круговая порука.
 
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  • tolk
  • Ну Ну
  • Ingul
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 16:38
вот и интерес у жителей... кто ж крышует альянспрокладку? burumburum
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:46
Вице-министр Кайрат Торебаев предложил Владиславу Косареву проработать вопрос детально в рамках рабочей группы по законопроекту о защите прав потребителей.

у нас теперь с коррупцией борятся в рамках защиты прав потребителей?
 
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  • Ну Ну
  • Ingul
 tolk (Посетители) Сегодня, 14:45
А что толку? Все всё знают и ничего не меняется
 
 

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