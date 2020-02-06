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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Будут ли в Казахстане казнить взяточников

Просмотров:652 Опубликовано: Сегодня, 15:53
Будут ли в Казахстане казнить взяточников
Иллюстративное фото: pixabay.com
Первый заместитель главы Агентства по противодействию коррупции ответил на вопрос о казни коррупционеров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Во время презенатции поправок по противодействию коррупции в Мажилисе председатель общественного объединения по защите прав потребителей Надежда Мубаракшина предложила "казнить как в Китае тех, кто позарился на казну". "Всех у нас не расстреляешь, всех не казнят. Троих всего лишь хватит, остальные будут думать. Поэтому я выступаю от народа. Народ говорит, это не мои слова. Прошу ужесточить закон. Тогда мы будем все мирно и спокойно жить. Мы хотим, чтобы все были богатые, но нельзя лезть за миллиардами в государственный карман, а мы это все видим", - сказала общественница.

Олжас Бектенов не согласился с предложением Надежды Мубаракшиной.

"Что касается совсем радикальных мер, это смертная казнь и тому подобное, здесь я не соглашусь. Мы знаем много примеров, в том числе наш восточный сосед, где применяется смертная казнь. Но уровень коррупции от этого заметно не снижается. То есть вопрос все-таки не в жестокости наказания, а скорее в неотвратимости наказания. Если каждый коррупционер будет знать, что его ответственность безусловно настанет, то это будет серьезным сдерживающим фактором. А будет ли это смертная казнь или большой срок - это не столь критично", - ответил первый заместитель председателя Антикоррупционной службы.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 17:54
Цитата: Pinochet
тупо начнут сводить друг с другом счеты. нам оно надо? сталинские времена захотели вернуть?

Я так и думаю неужели они друг друга казнить начнут ведь все одного поля ягоды.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Юрий Спассков
  • Taidan
  • Ян
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:31
оплностью согласен с Бектеновым. ни к каким результатам в Китае или где бы то нибыло такие меры не приводят.
а вот неотвратимость - да.
у нас вся проблема в том, что те, кто должен ловить взяточников - сами взяточники, к тому же родственники.
да и как унас водится начнут казнить всех подряд. потом тупо начнут сводить друг с другом счеты. нам оно надо? сталинские времена захотели вернуть?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • Taidan
 leo529 (Посетители) Сегодня, 16:00
не дай бог, а то начнут казнить тех, кто взял взятку(подарок) в 5 тысяч тенге - врачей, учителей и т.п.
 
-1
  • Taidan
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Барабашка
 2garin (Посетители) Сегодня, 15:55
о давно пора!!!
за!!! голос
 
 

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