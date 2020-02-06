Будут ли в Казахстане казнить взяточников

Первый заместитель главы Агентства по противодействию коррупции ответил на вопрос о казни коррупционеров, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Во время презенатции поправок по противодействию коррупции в Мажилисе председатель общественного объединения по защите прав потребителей Надежда Мубаракшина предложила "казнить как в Китае тех, кто позарился на казну". "Всех у нас не расстреляешь, всех не казнят. Троих всего лишь хватит, остальные будут думать. Поэтому я выступаю от народа. Народ говорит, это не мои слова. Прошу ужесточить закон. Тогда мы будем все мирно и спокойно жить. Мы хотим, чтобы все были богатые, но нельзя лезть за миллиардами в государственный карман, а мы это все видим", - сказала общественница.
Олжас Бектенов не согласился с предложением Надежды Мубаракшиной.
"Что касается совсем радикальных мер, это смертная казнь и тому подобное, здесь я не соглашусь. Мы знаем много примеров, в том числе наш восточный сосед, где применяется смертная казнь. Но уровень коррупции от этого заметно не снижается. То есть вопрос все-таки не в жестокости наказания, а скорее в неотвратимости наказания. Если каждый коррупционер будет знать, что его ответственность безусловно настанет, то это будет серьезным сдерживающим фактором. А будет ли это смертная казнь или большой срок - это не столь критично", - ответил первый заместитель председателя Антикоррупционной службы.
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