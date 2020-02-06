"Ноги дрожат, от волков убежали": видео с мужчинами на деревьях обсуждают в Казнете

В социальных сетях бурно обсуждают видео с несколькими мужчинами, забравшимися на деревья. Отмечается, что все происходит в Акмолинской области, а на кадрах путейцы, которые таким способом спасались от стаи волков, передает NUR.KZ.
На кадрах видео один из сидящих на дереве мужчин объясняет происходящее.
"Вот, на дереве сидим. Ноги дрожат. От волков убежали. В метрах 500 от нас волки были. 8 штук. Как побежали мы, не знаю, как на деревьях оказались", - комментирует он.
Пользователи принялись живо обсуждать увиденное. Кого-то ужаснула ситуация, некоторые нашли повод для иронии, заметив на дереве лопату, третьи не поверили героям ролика.
"Мне кажется волки не убежали бы, а остались ждать под деревьями свою добычу", "Мне интересно, кто им лопату на дерево подал? Или с лопатой залез на дерево?" - пишут фолловеры.
Выяснилось, что такой случай действительно был в регионе. Произошло событие 5 февраля на перегоне "Акколь-Шортанды".
В акмолинском отделении магистральной сети сообщили, что при выполнении работ сотрудники Астанинской дистанции пути на расстоянии около 800 метров от себя увидели волков или бродячих собак.
Трое работников в это время очищали снег на рельсах. Восемь животных, похожих на волков, бежали в их направлении. Поэтому они забрались на деревья и запросили помощи у диспетчеров.
Маневровым поездом позже людей доставили до станции Шортанды.
По этому факту ведомство направило письма в адрес управления природных ресурсов и в ЛОВД. Кроме того, дано распоряжение о проведении путевых работ только в сопровождении железнодорожной техники.
Видео прокомментировали в Акмолинской территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства.
"Это видео нам известно, сейчас наши сотрудники занимаются проверкой с выездом на место. Надо сказать, что три года не было отстрела волков. Всего их в области зарегистрировано 39 особей. Из них разрешен отстрел лишь 10% и в случае наличия фактов нападения на людей, домашний скот или жилье.
Выдача разрешений на регулирование численности волков - это государственная услуга. В этом году мы уже выдали четыре билета для Ерейментауского района, где в Олжабайском сельском округе дикие животные напали на скот на отгоне, пострадали около десяти лошадей. Случаев нападения на людей не зарегистрировано", - рассказал заместитель начальника инспекции Ныгмет Кауашев.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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