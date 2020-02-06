"Ноги дрожат, от волков убежали": видео с мужчинами на деревьях обсуждают в Казнете

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

В социальных сетях бурно обсуждают видео с несколькими мужчинами, забравшимися на деревья. Отмечается, что все происходит в Акмолинской области, а на кадрах путейцы, которые таким способом спасались от стаи волков, передает NUR.KZ.На кадрах видео один из сидящих на дереве мужчин объясняет происходящее."Вот, на дереве сидим. Ноги дрожат. От волков убежали. В метрах 500 от нас волки были. 8 штук. Как побежали мы, не знаю, как на деревьях оказались", - комментирует он.Пользователи принялись живо обсуждать увиденное. Кого-то ужаснула ситуация, некоторые нашли повод для иронии, заметив на дереве лопату, третьи не поверили героям ролика."Мне кажется волки не убежали бы, а остались ждать под деревьями свою добычу", "Мне интересно, кто им лопату на дерево подал? Или с лопатой залез на дерево?" - пишут фолловеры.Выяснилось, что такой случай действительно был в регионе. Произошло событие 5 февраля на перегоне "Акколь-Шортанды".В акмолинском отделении магистральной сети сообщили, что при выполнении работ сотрудники Астанинской дистанции пути на расстоянии около 800 метров от себя увидели волков или бродячих собак.Трое работников в это время очищали снег на рельсах. Восемь животных, похожих на волков, бежали в их направлении. Поэтому они забрались на деревья и запросили помощи у диспетчеров.Маневровым поездом позже людей доставили до станции Шортанды.По этому факту ведомство направило письма в адрес управления природных ресурсов и в ЛОВД. Кроме того, дано распоряжение о проведении путевых работ только в сопровождении железнодорожной техники.Видео прокомментировали в Акмолинской территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства."Это видео нам известно, сейчас наши сотрудники занимаются проверкой с выездом на место. Надо сказать, что три года не было отстрела волков. Всего их в области зарегистрировано 39 особей. Из них разрешен отстрел лишь 10% и в случае наличия фактов нападения на людей, домашний скот или жилье.Выдача разрешений на регулирование численности волков - это государственная услуга. В этом году мы уже выдали четыре билета для Ерейментауского района, где в Олжабайском сельском округе дикие животные напали на скот на отгоне, пострадали около десяти лошадей. Случаев нападения на людей не зарегистрировано", - рассказал заместитель начальника инспекции Ныгмет Кауашев.