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Почтовый обмен с Китаем приостановлен в Казахстане

Просмотров:99 Опубликовано: Сегодня, 17:44
Почтовый обмен с Китаем приостановлен в Казахстане
Фото из открытых источников
По инициативе почтовой администрации КНР отменен почтовый обмен авто, авиа и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном, передает Today.kz. Об этом сообщила директор департамента рекламы и PR в Kazpost Дилара Зарлыкова.

"Из-за отмены почтового обмена, "Казпочта" приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, почта в которые поступает транзитом через Китай - Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Тайланд, Шри-Ланка, Филиппины, Тайвань", - рассказала она.

При этом Зарлыкова подчеркнула, что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно. Согласно последним исследованиям, коронавирусы не живут долго вне организма, поэтому риска заражения нет, пояснила организация.

О возобновлении почтового обмена в Kazpost обещали сообщить дополнительно.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Blade Runner
 Ян (Посетители) Сегодня, 17:50
Во чё творят,а ведь сами пишут
что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно.
Я по рыбацким делам назаказывал там и что теперь другим делать моя то посылка вроде границу пересекла,а если нет............
 
 

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