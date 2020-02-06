Почтовый обмен с Китаем приостановлен в Казахстане

По инициативе почтовой администрации КНР отменен почтовый обмен авто, авиа и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном, передает Today.kz. Об этом сообщила директор департамента рекламы и PR в Kazpost Дилара Зарлыкова.



"Из-за отмены почтового обмена, "Казпочта" приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, почта в которые поступает транзитом через Китай - Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Тайланд, Шри-Ланка, Филиппины, Тайвань", - рассказала она.



При этом Зарлыкова подчеркнула, что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно. Согласно последним исследованиям, коронавирусы не живут долго вне организма, поэтому риска заражения нет, пояснила организация.



О возобновлении почтового обмена в Kazpost обещали сообщить дополнительно.