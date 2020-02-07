До 636 человек выросло количество жертв китайской пневмонии

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 636, заражены 31 161 человек, выписаны 1540, передает Today.kz со ссылкой на РИА Новости.



По состоянию на полночь 6 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 31 161 подтвержденной случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 4821 человек находятся в тяжелом состоянии, 636 умерли, 1540 человека выписаны из больниц, - говорится в опубликованном сообщении.



За последние сутки выявлены 3143 новых случая заражения, из больниц за сутки выписали 387 человек. Отдельно в Гонконге выявлено 24 случая заражения (из них один человек скончался), в Макао обнаружили 10 инфицированных (один из них уже выписан из больницы), на Тайване заразились 11 человек (один из них выздоровел).



Кроме того, зарегистрированы еще 26,4 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще свыше 186 тысяч человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.



В Казахстане на борьбу с эпидемией выделено 3,5 млрд тенге. 30 человек находятся в стационарах из-за угрозы заражения китайской пневмонией. Ранее о состоянии вернувшихся их Уханя сообщили в Минздраве.



По состоянию на 6 февраля число жертв коронавирусной инфекции выросло до 565. В 28 странах зафиксированы свыше 28 тысяч заражений.