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Надо принимать серьезные меры - Абаев о регистрации авто с иностранными номерами

Просмотров:2450 Опубликовано: Сегодня, 07:54
Надо принимать серьезные меры - Абаев о регистрации авто с иностранными номерами
Фото из открытых источников
Министр информации и общественного развития Даурен Абаев прокомментировал регистрацию ввезенных из стран ЕАЭС автомобилей, передает Today.kz.

"Все граждане Казахстана платят за регистрацию автомобилей, и исключений тут быть не может. В МВД провели анализ и выявили случаи, когда автомобили из Армении были завезены десятками. К примеру, житель Алматинской области завез, представляете, 70 машин. Два жителя Атырауской области завезли, по-моему, 80 машин на двоих... Это говорит о том, что многие приобретали машины не на последние деньги, как некоторые утверждают. Они преследовали цель заработать на этом, искали лазейки в законодательстве", - сказал он в эфире программы "Открытый диалог".

Абаев отметил, что многие владельцы авто с иностранными номерами систематически нарушают правила дорожного движения.

"Почти на миллиард тенге ими совершены правонарушения. Более 90 % из этих штрафов не оплачено до сих пор. Приводили тоже пример, я запомнил. Водитель машины марки BMW умудрился нарушить правила дорожного движения, по-моему, 450 раз. Вы знаете, как будто специально он это делает. Тут надо серьезные меры принимать... Легко сидеть и рассуждать, думать о несправедливости государства. Представьте, сколько жизней неповинных людей этот же парень мог прервать, к примеру?", - считает министр.

Ранее сообщалось, что машинам с армянскими и киргизскими номерами будут присваивать желтые номера в РК. Позже заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов рассказал, во сколько обойдется регистрация авто с армянскими и киргизскими номерами.

Первым, кто зарегистрировал автомобиль из стран ЕАЭС, оказался алматинец.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 3 )

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-2
  • pizzika
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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • уехавший
  • MAXISS
 Beluy (Посетители) Сегодня, 09:43
пипл,
А тут вариантов быть не может. Если власти пойдут на уступки армяноводам, то с требованиями вернуть перерасчет выйдут те, кто ранее по закону приобретали авто. А кто еще не купил, могут потребовать, чтоб им дали льготный период.
 
-2
  • уехавший
  • MAXISS
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • pizzika
  • 490
 пипл (Посетители) Сегодня, 08:30
Он должен интересы граждан защищать в первую очередь и предлагать варианты приемлемые для граждан, что бы всем было выгодно. А он сидит и опять одно и то же. Зачем нужен такой министр?
 
 

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