Надо принимать серьезные меры - Абаев о регистрации авто с иностранными номерами

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев прокомментировал регистрацию ввезенных из стран ЕАЭС автомобилей, передает Today.kz.
"Все граждане Казахстана платят за регистрацию автомобилей, и исключений тут быть не может. В МВД провели анализ и выявили случаи, когда автомобили из Армении были завезены десятками. К примеру, житель Алматинской области завез, представляете, 70 машин. Два жителя Атырауской области завезли, по-моему, 80 машин на двоих... Это говорит о том, что многие приобретали машины не на последние деньги, как некоторые утверждают. Они преследовали цель заработать на этом, искали лазейки в законодательстве", - сказал он в эфире программы "Открытый диалог".
Абаев отметил, что многие владельцы авто с иностранными номерами систематически нарушают правила дорожного движения.
"Почти на миллиард тенге ими совершены правонарушения. Более 90 % из этих штрафов не оплачено до сих пор. Приводили тоже пример, я запомнил. Водитель машины марки BMW умудрился нарушить правила дорожного движения, по-моему, 450 раз. Вы знаете, как будто специально он это делает. Тут надо серьезные меры принимать... Легко сидеть и рассуждать, думать о несправедливости государства. Представьте, сколько жизней неповинных людей этот же парень мог прервать, к примеру?", - считает министр.
Ранее сообщалось, что машинам с армянскими и киргизскими номерами будут присваивать желтые номера в РК. Позже заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов рассказал, во сколько обойдется регистрация авто с армянскими и киргизскими номерами.
Первым, кто зарегистрировал автомобиль из стран ЕАЭС, оказался алматинец.
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