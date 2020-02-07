Бидон с миллионами нашли у двух начальников из акимата ВКО

Громкое разоблачение в акимате Восточно-Казахстанской области. Там с поличным задержали двух начальников: один был заместителем руководителя областного управления сельского хозяйства, второй возглавлял юридический отдел аппарата, передает КТК.По версии следствия, солидное, но незаконное вознаграждение товарищи по работе получили от сотрудника некой фирмы. Причем купюры были весьма искусно спрятаны.Антикоррупционная служба извлекла их из тайника в бидоне. Удалось установить, что деньги предназначались за общее покровительство и оказание содействия в рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса. Сейчас задержанные в изоляторе Усть-Каменогорска. Решается вопрос о мере пресечения."В настоящее время должностные лица акимата водворены в изолятор временного содержания, а также лицо, совершившее дачу взятки, тоже водворено в изолятор. Окончательное решение о степени виновности лиц будет вынесено судом. Иная информация, в интересах следствия, разглашению не подлежит", – сказал замруководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Жигер Байдилдин.