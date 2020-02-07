«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 07 Февраля
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 377.56 KZT
  • €1 = 415.24 KZT
  • 1 RUB = 5.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Бидон с миллионами нашли у двух начальников из акимата ВКО

Просмотров:227 Опубликовано: Сегодня, 08:20
Бидон с миллионами нашли у двух начальников из акимата ВКО
Кадр из видео
Громкое разоблачение в акимате Восточно-Казахстанской области. Там с поличным задержали двух начальников: один был заместителем руководителя областного управления сельского хозяйства, второй возглавлял юридический отдел аппарата, передает КТК.

По версии следствия, солидное, но незаконное вознаграждение товарищи по работе получили от сотрудника некой фирмы. Причем купюры были весьма искусно спрятаны.

Антикоррупционная служба извлекла их из тайника в бидоне. Удалось установить, что деньги предназначались за общее покровительство и оказание содействия в рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса. Сейчас задержанные в изоляторе Усть-Каменогорска. Решается вопрос о мере пресечения.

"В настоящее время должностные лица акимата водворены в изолятор временного содержания, а также лицо, совершившее дачу взятки, тоже водворено в изолятор. Окончательное решение о степени виновности лиц будет вынесено судом. Иная информация, в интересах следствия, разглашению не подлежит", – сказал замруководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Жигер Байдилдин.



Источник: baigenews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика