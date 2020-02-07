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Находка в центре Тобола ошарашила полицейских

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:04
Находка в центре Тобола ошарашила полицейских
Фото из открытых источников
В Тоболе возле здания местного РУВД была обнаружена коробка с потенциально опасными медицинскими отходами, сообщает zakon.kz.

Информация о находке, озадачившей полицейских распространяется в соцсетях. Сообщается, что вчера в Тоболе, расположенном неподалеку от Костаная возле местного РОВД обнаружены два подозрительных ящика. Были перекрыты улицы, выставлены в оцепление наряды полиции. Вызваны представители санэпидслужбы. В ящиках якобы обнаружили медотходы диализного центра. Пользователи возмущены такой халатностью медиков. Ведь эти медотходы могли заразить прохожих людей различными тяжелыми заболеваниями.

За официальными комментариями по данному инциденту, журналист zakon.kz обратился в пресс-службу Департамента полиции Костанайской области. Там данный факт подтвердили, уточнив, что ящиков было не два, а только один.

Находка в центре Тобола ошарашила полицейских


5 февраля 2020 года примерно 17:52 сотрудник пожарной части, проходя мимо отдела полиции города Тобол, увидел на автомобильной стоянке коробку обмотанную скотчем. Об этом он немедленно сообщил на телефон "102". Полиция оцепила место происшествия. Вызвали заинтересованные службы. Представители СЭС открыли эту коробку, и соблюдая все меры предосторожности, в перчатках и защитных масках, осмотрели ее содержимое. Оказалось, что в коробке находятся использованные медицинские системы (капельницы) примерно в количестве 20 штук. Эту коробку представители СЭС изъяли для обследования и дальнейшей утилизации, а сотрудники полиции ведут разбирательство и выясняют происхождение этих систем. Никаких летучих или иных опасных веществ в коробке не было, – сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Находка в центре Тобола ошарашила полицейских


В пресс-службе ДП дополнили, что по имеющейся на системах маркировке, установить их происхождение будет не трудно.

В общем пока, неизвестно представляют ли эти системы какую-либо опасность, но стоит отметить, что на территории Тобола находится противотуберкулезная больница.


Источник: zakon.kz
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