Верховный муфтий Казахстана подал в отставку

На ІX Курултае Духовного управления мусульман Казахстана избран новый верховный муфтий, передает Today.kz. Им стал Наурызбай кажы Таганулы.



На пост Наурызбая кажы Таганулы рекомендовал возглавлявший муфтият с декабря 2017 года, председатель духовного управления мусульман Серикбай кажы Ораз, который на курултае заявил о своей отставке по состоянию здоровья.



По решению мандатной комиссии кандидатура Наурызбай кажы была утверждена на 2020-2025 года. Новый верховный муфтий Казахстана выразил свою готовность служить в религиозной сфере.



Наурызбай кажы Таганулы Отпенов занимал должность наиба муфтия. Является главным имамом республиканской мечети "Хазрет Султан". Имеет несколько высших образований, докторант факультета "Исламоведение" Египетского университета Исламской культуры "Нур Мубарак".



Свою трудовую деятельность начал в 1997 году с позиции имама мечети "Көкірек ата" Тюлькубасского района ЮКО. В разные годы был назначен на должности первого заместителя председателя ДУМК, главой канцелярии ДУМК в городе Туркестан.



Отметим, что по инициативе Отпенова осуществлено строительство центральной мечети и мечети "Жаңа ауыл" в Аягозе, является инициатором уникального общереспубликанского проекта "Центр духовно-информационного Call- Центра" при мечети "Хазрет Султан".



Отмечен почетной грамотой акима Карагандинской области, обладатель медали "20 лет Независимой Республики Казахстан" и ордена Құрмет.