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Отец изобрел «гениальный» способ успокоить плачущего сына

Просмотров:73 Опубликовано: Сегодня, 12:06
Отец изобрел «гениальный» способ успокоить плачущего сына
Кадр: @TheSun
Житель США Лони Картер (Loni Carter) продемонстрировал оригинальный способ успокоить плачущего ребенка: он записал крики своего сына и включил ему аудио, после чего мальчик затих. Издание The Sun, рассказавшее об инновации американца, назвало предложенный им способ гениальным.

В небольшом ролике шестимесячный ребенок перестает плакать, услышав сделанную его отцом аудиозапись. «Это ты, приятель. Вот как ты звучишь», — обращается к нему отец.

В комментариях не все пользователи посчитали изобретение Картера феноменальным. Пользователь с ником Salam предположил, что ребенок плачет из-за громкой музыки, а Risa отметила, что куда более действенным способом успокоить мальчика было бы просто взять его на руки.

Ранее пользователи сети раскритиковали австралийского блогера, предложившего способ обманом попасть в бизнес-класс в самолете. Мужчина притворился, что у него сломана лодыжка и пожаловался стюардессе. Ему разрешили бесплатно пересесть в бизнес-класс, однако комментаторы осудили поступок блогера.



Источник: lenta.ru
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