Отец изобрел «гениальный» способ успокоить плачущего сына

Genius dad hack sees his son stop crying by playing back a recording of his screams pic.twitter.com/r5nJd5jo76 — The Sun (@TheSun) February 6, 2020

Житель США Лони Картер (Loni Carter) продемонстрировал оригинальный способ успокоить плачущего ребенка: он записал крики своего сына и включил ему аудио, после чего мальчик затих. Издание The Sun, рассказавшее об инновации американца, назвало предложенный им способ гениальным.В небольшом ролике шестимесячный ребенок перестает плакать, услышав сделанную его отцом аудиозапись. «Это ты, приятель. Вот как ты звучишь», — обращается к нему отец.В комментариях не все пользователи посчитали изобретение Картера феноменальным. Пользователь с ником Salam предположил, что ребенок плачет из-за громкой музыки, а Risa отметила, что куда более действенным способом успокоить мальчика было бы просто взять его на руки.Ранее пользователи сети раскритиковали австралийского блогера, предложившего способ обманом попасть в бизнес-класс в самолете. Мужчина притворился, что у него сломана лодыжка и пожаловался стюардессе. Ему разрешили бесплатно пересесть в бизнес-класс, однако комментаторы осудили поступок блогера.