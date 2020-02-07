Toyota приостановила работу заводов в Китае

Японский автоконцерн Toyota Motor Corporation продлевает приостановку производства на своих заводах в Китае до 16 февраля в связи с продолжающимся распространением коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
По данным агентства Reuters, ранее Toyota предполагала, что остановка производства продлится до 8 февраля.
Автопроизводитель продлевает остановку производства "с учетом различных факторов, включая рекомендации местных и региональных органов власти", цитирует агентство сообщение компании.
Toyota отметила, что ее заводы за пределами Китая работают в штатном режиме. Кроме того, в четверг представитель компании сообщил журналистам, что концерн рассматривает возможность производства деталей в других регионах, чтобы минимизировать экономические последствия приостановки заводов в Китае.
Кроме того, Южная Корея выделит почти два триллиона вон (1,7 миллиарда долларов) на финансовую поддержку мелкого и среднего бизнеса, который ожидаемо понесет потери в результате распространения коронавируса.
Hyundai Motor Group временно остановила производство на пяти своих заводах, что происходит впервые с 1997 года, также снижает темпы производства KIA Motors. Еще одна автомобильная компания SsangYong Motor остановила до 12 февраля завод в городе Пхёнтхэк.
Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.