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Toyota приостановила работу заводов в Китае

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:49
Toyota приостановила работу заводов в Китае
Фото из открытых источников
Японский автоконцерн Toyota Motor Corporation продлевает приостановку производства на своих заводах в Китае до 16 февраля в связи с продолжающимся распространением коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства Reuters, ранее Toyota предполагала, что остановка производства продлится до 8 февраля.

Автопроизводитель продлевает остановку производства "с учетом различных факторов, включая рекомендации местных и региональных органов власти", цитирует агентство сообщение компании.

Toyota отметила, что ее заводы за пределами Китая работают в штатном режиме. Кроме того, в четверг представитель компании сообщил журналистам, что концерн рассматривает возможность производства деталей в других регионах, чтобы минимизировать экономические последствия приостановки заводов в Китае.

Кроме того, Южная Корея выделит почти два триллиона вон (1,7 миллиарда долларов) на финансовую поддержку мелкого и среднего бизнеса, который ожидаемо понесет потери в результате распространения коронавируса.

Hyundai Motor Group временно остановила производство на пяти своих заводах, что происходит впервые с 1997 года, также снижает темпы производства KIA Motors. Еще одна автомобильная компания SsangYong Motor остановила до 12 февраля завод в городе Пхёнтхэк.

Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.


Источник: Tengrinews.kz
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