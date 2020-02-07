Ситуацию с почтовым обменом между Казахстаном и Китаем объяснили в Казпочте

В АО "Казпочта" прокомментировали информацию о приостановке почтового обмена с Китаем, передает Today.kz.
"В связи с широким резонансом, вызванным новостью о приостановлении почтового обмена между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан, хотим уточнить, что данное сообщение было выпущено для информирования наших клиентов о возможных задержках доставки почты из Китая. Почтовая администрация Китая официально не отменяла почтовый обмен авто, авиа, железнодорожным сообщением, который традиционно осуществлялся между почтой Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР и Казпочтой. Однако на данный момент почта Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в рабочем порядке сообщила нам, что с их стороны не принимается и не выдаются почтовые отправления, поэтому обмен пока не осуществляется", - сообщили в акционерном обществе.
В "Казпочте" заверили, что как только обмен возобновится, клиенты будут обязательно проинформированы, а прием и выдача почты осуществляется в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что из-за отмены почтового обмена, "Казпочта" приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, почта в которые поступает транзитом через Китай - Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Тайланд, Шри-Ланка, Филиппины, Тайвань.
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