Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного

Новость сообщило российское издание «Коммерсантъ» в пятницу, 7 февраля. По информации “Ъ”, процедуру приема иностранцев в гражданство РФ существенно упростят. Законопроект могут внести в Госдуму уже в этом месяце.



Перед рабочей группой, созданной в марте 2019 распоряжением президента Владимира Путина, стоит задача привлечь в Россию как можно больше новых граждан — от 5 млн до 10 млн. Группа состоит из парламентариев и представителей разных ведомств и занимается разработкой предложений по изменению миграционных режимов и реформированию института гражданства.



В данном случае предлагается признать утратившим силу п. «г» ч.1 ст. 13 закона «О гражданстве Российской Федерации», где установлено, что одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства.



«С учетом действующего уведомительного механизма подтверждения отказа от иностранного гражданства предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства, в том числе для лиц, признанных носителями русского языка», - говорится в полученном “Ъ” ответе пресс-службы правительства.



Работа над поправками ведется в сжатые сроки.



- Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан за-щи-щать, - сказал “Ъ” вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.



Кроме того, в ст.13 закона могут внести и другие изменения: отмену требования о непрерывном проживании на территории России иностранца - соискателя гражданства РФ в течение пяти лет и пункта о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию.



Депутат Госдумы Константин Затулин назвал решение «правильным и давно назревшим».



- Миллионы русских живут за рубежом и хотели бы стать гражданами РФ, - уверен депутат.



Как пишет “Ъ”, начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова в интервью «Известиям», опубликованном 28 января, сообщила, что планируется упростить процедуры приобретения гражданства РФ для жителей Молдавии, Казахстана, Украины и Белоруссии.



- Это наши соседи, и число жителей этих государств, желающих приобрести российское гражданство, постоянно растет, - отметила Казакова.



Активная работа российских властей над изменением миграционного законодательства, а также норм, регулирующих получение гражданства РФ, началась в 2018, отмечает “Ъ”. Принятая тогда Концепция государственной миграционной политики на 2018-2025 предписывает открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать, упростить правила въезда, включая выдачу виз, а также процедуры предоставления российского гражданства.



По официальным данным Комитета по статистике РК, в 2018 из Казахстана выбыло 41 894 человека, в том числе в страны СНГ – 37 754 человека, в другие страны – 4 140 человек. Отрицательное сальдо миграции составило 29 109 человек. За первое полугодие 2019 Казахстан покинуло более 20 тыс. человек. Это на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (17,2 тыс. человек). В Россию за шесть месяцев 2019 выбыло 17,7 тыс. казахстанцев (за первые полгода 2018 - 15,1 тыс. граждан РК), по итогам 9 месяцев года - 30,4 тыс.



По данным ФСБ России, за первое полугодие 2019 на работу в РФ прибыло 105, тыс. казахстанцев.