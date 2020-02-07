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Миллион долларов бандеролью: как "британка" обманула жительницу Костаная

Просмотров:35 Опубликовано: Сегодня, 17:35
Миллион долларов бандеролью: как "британка" обманула жительницу Костаная
Фото из открытых источников
Миллион долларов пообещала отправить посылкой жительнице Костаная ее новая интернет-знакомая, но в итоге обманула женщину более чем на 2,5 миллиона тенге, передает Today.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Подробности истории на очередном приеме граждан начальнику департамента полиции Костанайской области Бекету Аймагамбетову рассказала пострадавшая.

В октябре 2019 года жительница Костаная подружилась в Facebook с женщиной, которая представилась гражданкой Великобритании. В ходе переписки иностранка сообщила, что скончался ее муж-миллионер, бывший уроженцем Казахстана. Последним желанием бизнесмена якобы было помочь детям из Казахстана, так как своих в семье не было. Мужчина завещал раздать миллион долларов в детские дома.
История тронула казахстанку, и она решила помочь в благом деле.

Загвоздка была одна. Чтобы перевести деньги через банк, нужно было платить комиссию. С миллиона долларов это огромная сумма. Тогда иностранка предложила, дабы не отнимать деньги у обездоленных детей, переслать сумму бандеролью. А казахстанка всего лишь должна была забрать посылку из назначенного места.

Через два дня после этого разговора женщине позвонили с заграничного номера и сообщили, что миллион уже близко. За дальнейшую пересылку необходимо заплатить 800 евро. Через еще некоторое время сказали, что необходимо еще 5 000 долларов для антикоррупционной экспертизы.

Жительница Костаная переслала мошенникам 2,5 миллиона тенге.

"Почтальоны" позвонили еще раз. Казахстанка решила написать о происходящем знакомой на Facebook, но аккаунт подруги был заблокирован. Тогда женщина обратилась в полицию.

По факту начато досудебное расследование по статье "Мошенничество" в особо крупном размере. Сделаны запросы в банки, чтобы отследить получателя платежа.

"Расследование осложняется тем, что полиции приходится делать запросы в различные банки, в том числе и в международную платежную систему Western Union. По делу работает специальная следственная группа, которая занимается раскрытием таких преступлений. В прошлом году было раскрыто 77 интернет-мошенничеств ", – сообщил начальник ДП Костанайской области.

Сотрудники полиции в этой связи просят граждан внимательно относиться к просьбам о переводе денег незнакомым людям.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Feniks
 leo529 (Посетители) Сегодня, 17:38
"Британка" молодец, классика жанра :))
 
 

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