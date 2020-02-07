Массовая драка произошла в селе Масанчи под Кордаем

Двое участников нападения на полицейских водворены в изолятор временного содержания, в отношении правонарушителей составлен административный протокол, а также будет начато расследование за нападение на представителей властиТАРАЗ, 7 фев — Sputnik. В полиции сообщили подробности инцидента, произошедшего в Кордайском районе Жамбылской области."Седьмого февраля, примерно в 14.10, сотрудниками полиции при патрулировании села Сортобе Кордайского района по причине несоответствия стандарту номера была остановлена автомашина марки "Honda Odyssey", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.При проверке документов также выяснились другие административные правонарушения.Требования сотрудников полиции проследовать в участковый пункт полиции для установления личности водитель проигнорировал, он попытался скрыться на автомобиле, вызвав тем самым у полицейских еще большие подозрения.Так, скрываясь от полиции, нарушитель остановился только во дворе своего дома. Прибывшим следом полицейским родственники правонарушителя оказали сопротивление и нанесли сотрудникам правоохранительных органов телесные повреждения, уточнили в полиции."В результате неправомерных действий и агрессивного поведения камнями была повреждена служебная автомашина", - говорится в сообщении.По данному факту составлен административный протокол по статье 590 (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств) и статье 230 (Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании).Кроме того, факт применения насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса. По данной статье грозит штраф в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей (7,9 миллиона тенге, или более 20 тысяч долларов) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением/лишение свободы на срок до трех лет.Двое участников нападения на полицейских водворены в ИВС.Напомним, ранее в Сети появились видео с информацией о том, что в Кордайском районе произошел конфликт.