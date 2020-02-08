В Масанчи началась стрельба, ситуация ухудшается – председатель ассоциации дунган РК

Тараз. 7 февраля. КазТАГ – Председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров сообщил о том, что в селе Масанчи Кордайского района началась стрельба и ситуация ухудшается, передает корреспондент агентства.«Вопреки тому, что заявила полиция, ситуация в Масанчи не под контролем, а ухудшается. Прибывшие молодчики подожгли более 10 домов в селе Масанчи и сейчас началась стрельба – прибывшие молодчики стреляют по людям, избивают, полиция ничего сделать не может. Люди ждут прибытия силовиков, но пока ситуация разворачивается по самому худшему сценарию», - сообщил Дауров в пятницу корреспонденту агентства.Сам глава ассоциации дунган Казахстана проживает в селе Сортобе, которое находится рядом с селом Масанчи.«Где-то более 10 дворов сейчас горят, пожарных машин тоже не видно. Идет массовая драка. Не просто драка, а прибывшие именно из других сел противоборствующие группировки стреляют по местным жителям», - сказал Дауров.Отметим, что во время разговора с корреспондентом на него самого тоже было совершено нападение.Ранее полицейские Жамбылской области заявили о том, что в селе Сортобе сельчане забросали камнями полицейский автомобиль, а позже распространили сообщение о том, что в селе Масанчи произошла массовая драка, по факту которой было начато расследование. В сообщении пресс-службы департамента полиции (ДП) региона утверждалось, что конфликт локализован и ситуация находится под контролем. Официальный пресс-релиз ДП разослало после того, как в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что в двух селах Кордайского района – Сортобе и Масанчи вспыхнул межэтнический конфликт.