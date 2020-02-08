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Токаев сделал заявление по инциденту в Кордайском районе

Просмотров:733 Опубликовано: Сегодня, 07:20
Токаев сделал заявление по инциденту в Кордайском районе
Twitter
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter отреагировал на инцидент в Кордайском районе Жамбылской области.

"Жамбыл облысы Қордай ауданында бұзақылық сипаттағы жаппай төбелес болды. Оны арандатушылар өз пайдасына қолданбақ болған. Полиция жағдайды реттеп, өз бақылауына алды. Қоғамдық тәртіпті бұзғандар жауапкершілікке тартылады.

В Кордайском районе Жамбылской области произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности", - написал Глава государства.

В пятницу, 7 февраля, в селе Сортобе Кордайского района местные жители совершили нападение на полицейских. А в находящемся неподалеку селе Масанчи между местными жителями произошла групповая драка.






Источник: Tengrinews
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