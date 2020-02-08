Токаев сделал заявление по инциденту в Кордайском районе

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В Кордайском районе Жамбылской области произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) February 7, 2020
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