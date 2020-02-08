Токаев сделал заявление по инциденту в Кордайском районе

В Кордайском районе Жамбылской области произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) February 7, 2020





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter отреагировал на инцидент в Кордайском районе Жамбылской области."Жамбыл облысы Қордай ауданында бұзақылық сипаттағы жаппай төбелес болды. Оны арандатушылар өз пайдасына қолданбақ болған. Полиция жағдайды реттеп, өз бақылауына алды. Қоғамдық тәртіпті бұзғандар жауапкершілікке тартылады.В Кордайском районе Жамбылской области произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности", - написал Глава государства.В пятницу, 7 февраля, в селе Сортобе Кордайского района местные жители совершили нападение на полицейских. А в находящемся неподалеку селе Масанчи между местными жителями произошла групповая драка.