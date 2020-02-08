Токаев о событиях в Жамбылской области: Есть погибшие и пострадавшие

"Сегодня ночью в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и групповая драка между местными жителями. Этой ситуацией попытались воспользоваться провокаторы. К сожалению, есть погибшие и раненые.



Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших граждан. Желаю скорейшего восстановления пострадавшим", - говорится в заявлении.



В настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Токаев поручил государственным органам принять срочные меры по устранению последствий этого серьезного инцидента.



"В связи с этим поручаю:



Первое. Создать Правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе под председательством Заместителя Премьер-Министра Сапарбаева Бердибека Машбековича.



Прежде всего, следует выяснить основные причины конфликта.



Необходимо обеспечить оперативное решение вопросов социально-экономического и гуманитарного характера.



Правительственная комиссия совместно с акимом Жамбылской области должна организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять План восстановления собственности пострадавших.



Всем семьям погибших и раненых нужно оказать необходимую помощь.



Сейчас важно успокоить население. К этой работе подключить Ассамблею народа Казахстана, а также авторитетных людей на месте.



Второе. Генеральному прокурору необходимо взять на особый контроль расследование событий в Кордайском районе и создать для этого межведомственную следственно-оперативную группу.



Виновные должны быть строго наказаны.



Третье. Комитет национальной безопасности, Генеральная прокуратура должны провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию", - говорится в заявлении.



По его словам, "мир и общественное согласие являются фундаментом нашего государства".



"Наш народ сохранял единство в самых сложных обстоятельствах. Мы не допустим, чтобы отдельные граждане, в том числе и в первую очередь провокаторы, нанесли ущерб нашему общему достоянию.



Уверен, в этом нас поддерживает абсолютное большинство наших соотечественников.



Призываю граждан не поддаваться ложным слухам, оказывать содействие органам правопорядка в обеспечении общественной безопасности.



Государственные органы со своей стороны примут все необходимые меры для решения возникших проблем", - добавил Президент Казахстана.



