«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 08 Февраля
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.31 KZT
  • €1 = 414.36 KZT
  • 1 RUB = 5.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Конфликт в Масанчи: задержаны 47 человек

Просмотров:97 Опубликовано: Сегодня, 11:32
Конфликт в Масанчи: задержаны 47 человек
Фото очевидцев
В результате массовой драки в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области полиция задержала 47 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников. На место происшествия выехали мой заместитель и первый заместитель генерального прокурора. В результате чрезвычайных оперативных мероприятий силами правопорядка конфликт был локализован.

В настоящее время 47 человек задержаны и доставлены в отдел полиции. У них изъяты два охотничьих ружья. Досудебные расследования ведутся по статье 272 УК "Организация и участие в массовых беспорядках", а также по статье 99 УК "Убийство", - сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на брифинге СЦК.

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что групповой дракой из хулиганских побуждений попытались воспользоваться провокаторы.

Позже стало известно, что в селе Сортобе Кордайского района (находится в нескольких километрах от села Масанчи) местные жители совершили нападение на полицейских. Как стало известно, в Сортобе сотрудники полиции остановили автомашину Honda Odyssey из-за несоответствия стандарту номера. При проверке выяснились другие правонарушения. Водитель попытался скрыться от полицейских и доехал до двора своего дома, где его родственник оказали физическое сопротивление и нанесли сотрудникам органов внутренних дел телесные повреждения.



Ночью пограничники Кыргызстана, дислоцированные на кыргызско-казахстанской границе, были переведены на усиленный вариант несения службы. На фоне слухов о закрытии границы с Кыргызстаном в Погранслужбе КНБ Казахстана сообщили, что информация не соответствует действительности, погранпосты работают в штатном режиме.

Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением, где сообщил о погибших и пострадавших в результате массовой драки.


Источник: Tengrinews
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика