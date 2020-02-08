Конфликт в Масанчи: задержаны 47 человек

В результате массовой драки в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области полиция задержала 47 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников. На место происшествия выехали мой заместитель и первый заместитель генерального прокурора. В результате чрезвычайных оперативных мероприятий силами правопорядка конфликт был локализован.



В настоящее время 47 человек задержаны и доставлены в отдел полиции. У них изъяты два охотничьих ружья. Досудебные расследования ведутся по статье 272 УК "Организация и участие в массовых беспорядках", а также по статье 99 УК "Убийство", - сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на брифинге СЦК.



7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что групповой дракой из хулиганских побуждений попытались воспользоваться провокаторы.



Позже стало известно, что в селе Сортобе Кордайского района (находится в нескольких километрах от села Масанчи) местные жители совершили нападение на полицейских. Как стало известно, в Сортобе сотрудники полиции остановили автомашину Honda Odyssey из-за несоответствия стандарту номера. При проверке выяснились другие правонарушения. Водитель попытался скрыться от полицейских и доехал до двора своего дома, где его родственник оказали физическое сопротивление и нанесли сотрудникам органов внутренних дел телесные повреждения.







Ночью пограничники Кыргызстана, дислоцированные на кыргызско-казахстанской границе, были переведены на усиленный вариант несения службы. На фоне слухов о закрытии границы с Кыргызстаном в Погранслужбе КНБ Казахстана сообщили, что информация не соответствует действительности, погранпосты работают в штатном режиме.



Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением, где сообщил о погибших и пострадавших в результате массовой драки.