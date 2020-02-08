«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 08 Февраля
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.31 KZT
  • €1 = 414.36 KZT
  • 1 RUB = 5.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Кыргызстанско-казахстанская граница переполнена

Просмотров:106 Опубликовано: Сегодня, 14:45
Кыргызстанско-казахстанская граница переполнена
Фото holanews
На кыргызско-казахской границе увеличился пассажиропоток. Об этом сообщили в Погранслужбе Кыргызстана.



Как пишут Vesti.kg, на пунктах пропуска "Кен-Булун-автодорожный" и "Токмок-автодорожный" зафиксировано увеличение пассажиропотока (в основном женщины и дети) из Казахстана в Кыргызстан, при этом происшествий и конфликтных ситуаций не произошло.



В Погранслужбе уточнили, что среди уезжающих, в основном граждане Казахстана.



Пункты пропуска, а также подразделения ГПС КР, дислоцированные на кыргызско-казахской госгранице в Чуйской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.



Вечером 7 февраля в соцсетях и мессенджерах начали распространяться видеозаписи из села Масанчи Жамбылской области, где, предположительно, между местными жителями произошла групповая драка. На кадрах слышны крики и плач, звуки выстрелов, видно пламя от пожаров. Согласно подписи к публикации, беспорядки охватили один из двух поселков Жамбылской области – Каракемер или Масанчи.



8 февраля глава МВД прокомментировал драку в Кордае. В массовой драке участвовали 300 человек. Десятки человек пострадали, 8 человек погибли.


Источник: HOLANEWS
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика