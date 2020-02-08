Кыргызстанско-казахстанская граница переполнена

На кыргызско-казахской границе увеличился пассажиропоток. Об этом сообщили в Погранслужбе Кыргызстана.







Как пишут Vesti.kg, на пунктах пропуска "Кен-Булун-автодорожный" и "Токмок-автодорожный" зафиксировано увеличение пассажиропотока (в основном женщины и дети) из Казахстана в Кыргызстан, при этом происшествий и конфликтных ситуаций не произошло.







В Погранслужбе уточнили, что среди уезжающих, в основном граждане Казахстана.







Пункты пропуска, а также подразделения ГПС КР, дислоцированные на кыргызско-казахской госгранице в Чуйской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.







Вечером 7 февраля в соцсетях и мессенджерах начали распространяться видеозаписи из села Масанчи Жамбылской области, где, предположительно, между местными жителями произошла групповая драка. На кадрах слышны крики и плач, звуки выстрелов, видно пламя от пожаров. Согласно подписи к публикации, беспорядки охватили один из двух поселков Жамбылской области – Каракемер или Масанчи.







8 февраля глава МВД прокомментировал драку в Кордае. В массовой драке участвовали 300 человек. Десятки человек пострадали, 8 человек погибли.