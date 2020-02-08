Кыргызстанско-казахстанская граница переполнена

На кыргызско-казахской границе увеличился пассажиропоток. Об этом сообщили в Погранслужбе Кыргызстана.
Как пишут Vesti.kg, на пунктах пропуска "Кен-Булун-автодорожный" и "Токмок-автодорожный" зафиксировано увеличение пассажиропотока (в основном женщины и дети) из Казахстана в Кыргызстан, при этом происшествий и конфликтных ситуаций не произошло.
В Погранслужбе уточнили, что среди уезжающих, в основном граждане Казахстана.
Пункты пропуска, а также подразделения ГПС КР, дислоцированные на кыргызско-казахской госгранице в Чуйской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.
Вечером 7 февраля в соцсетях и мессенджерах начали распространяться видеозаписи из села Масанчи Жамбылской области, где, предположительно, между местными жителями произошла групповая драка. На кадрах слышны крики и плач, звуки выстрелов, видно пламя от пожаров. Согласно подписи к публикации, беспорядки охватили один из двух поселков Жамбылской области – Каракемер или Масанчи.
8 февраля глава МВД прокомментировал драку в Кордае. В массовой драке участвовали 300 человек. Десятки человек пострадали, 8 человек погибли.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.