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Коронавирусу из Китая дали название

Просмотров:534 Опубликовано: Сегодня, 09:38
Коронавирусу из Китая дали название
Фото: Aly Song / Reuters
Коронавирусу 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, дали временное название Novel Coronavirus Pneumonia (NCP). Об этом сообщил государственный комитет по здравоохранению Китая, передает РИА Новости.

Название переводится с английского как «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса». Отмечается, что оно временное. Постоянного официального международного названия заболеванию ВОЗ еще не присвоила.

По данным на 9 февраля число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 37 тысяч человек, скончались 811 заболевших. Согласно мониторинговым данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразилось 37,5 тысяч человек, вылечились от вируса около 2,6 тысячи заболевших.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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бася (Посетители) Сегодня, 14:07
заразилось 37,5 тысяч человек, вылечились от вируса около 2,6 тысячи заболевших.


т.е. получается что остальные стали носителями вируса??? hypnosis
 
 

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