Коронавирусу из Китая дали название

Коронавирусу 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, дали временное название Novel Coronavirus Pneumonia (NCP). Об этом сообщил государственный комитет по здравоохранению Китая, передает РИА Новости.



Название переводится с английского как «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса». Отмечается, что оно временное. Постоянного официального международного названия заболеванию ВОЗ еще не присвоила.



По данным на 9 февраля число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 37 тысяч человек, скончались 811 заболевших. Согласно мониторинговым данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразилось 37,5 тысяч человек, вылечились от вируса около 2,6 тысячи заболевших.



Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.