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Токаев пообещал наказать чиновников, допустивших трагедию в Кордайском районе

Просмотров:469 Опубликовано: Сегодня, 10:47
Токаев пообещал наказать чиновников, допустивших трагедию в Кордайском районе
Фото: Алихан Сариев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал наказать чиновников, допустивших трагедию в Кордайском районе, передает Tengrinews.kz.

"Ситуация в Кордайском районе стабилизирована. Комиссия во главе с Бердибеком Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов, допустившие трагедию, будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь. Благодарен соотечественникам за ответственную гражданскую позицию", - написал Токаев в Twitter.

"Кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов, они будут наказаны. Пострадавшие получат государственную поддержку. Мир и согласие - наше достояние, никто не вправе его подрывать!" - подчеркнул Президент.

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. В результате инцидента погибли 8 человек. За помощью в медицинские учреждения обратились 137 человек. Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов распорядился объявить в Кордайском районе режим ЧС.


Источник: Tengrinews
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Комментарии ( 1 )

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  • Ян
  • arsenal
  • Ну Ну
 490 (Посетители) Сегодня, 11:10
Этот конфликт давно назревал(безработа,нишета,неустроенность,с
плашная коррупция и большая скучность люлей) Нация здесь не причем,нет плохой нации есть плохие люди!!!
 
 

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