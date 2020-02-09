Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал наказать чиновников, допустивших трагедию в Кордайском районе, передает Tengrinews.kz.
"Ситуация в Кордайском районе стабилизирована. Комиссия во главе с Бердибеком Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов, допустившие трагедию, будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь. Благодарен соотечественникам за ответственную гражданскую позицию", - написал Токаев в Twitter.
"Кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов, они будут наказаны. Пострадавшие получат государственную поддержку. Мир и согласие - наше достояние, никто не вправе его подрывать!" - подчеркнул Президент.
7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. В результате инцидента погибли 8 человек. За помощью в медицинские учреждения обратились 137 человек. Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов распорядился объявить в Кордайском районе режим ЧС.
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