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Массовую драку устроили подростки в Уральске В Уральске подростки организовали массовую драку на площади Первого Президента перед центром культуры и искусств имени Кадыра Мырза Али, передает корреспондент Tengrinews.kz. Кадры распространяются в социальных сетях. На коротком видеоролике снято, как из группы молодых людей выходят по три человека. Они начинают драться между собой. В это время зрители снимают происходящее на свои мобильные телефоны. "Ужас, сколько жестокости в этих парнях. Их нужно изолировать от общества", - пишет один из пользователей соцсетей. "Насмотрелись боев без правил", - отмечает другой. В департаменте полиции ЗКО отметили, что видео будет дана правовая оценка. "Все участники конфликта установлены. Это учащиеся одной из школ города в возрасте от 15 до 17 лет", - заявили в пресс-службе полицейского департамента. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство). #уральск #зко #онлайн #драка #полиция #площадь
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