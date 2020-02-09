Массовую драку устроили подростки в Уральске

В Уральске подростки организовали массовую драку на площади Первого Президента, перед центром культуры и искусств имени Кадыра Мырза Али, передает корреспондент Tengrinews.kz.Кадры распространяются в социальных сетях. В коротком видеоролике снято, как из группы молодых людей выходят по три человека. Они начинают драться между собой. В это время зрители снимают происходящее на свои мобильные телефоны."Ужас, сколько жестокости в этих парнях. Их нужно изолировать от общества", - пишет один из пользователей соцсетей."Насмотрелись боев без правил", - отмечает другой.В Департаменте полиции ЗКО отметили, что видео будет дана правовая оценка."Все участники конфликта установлены. Это учащиеся одной из школ города в возрасте от 15 до 17 лет", - заявили в пресс-службе полицейского департамента.По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК ("Хулиганство").