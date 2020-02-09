«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 09 Февраля
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.31 KZT
  • €1 = 414.36 KZT
  • 1 RUB = 5.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Массовую драку устроили подростки в Уральске

Просмотров:764 Опубликовано: Сегодня, 11:10
Массовую драку устроили подростки в Уральске
Кадры из видео
В Уральске подростки организовали массовую драку на площади Первого Президента, перед центром культуры и искусств имени Кадыра Мырза Али, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадры распространяются в социальных сетях. В коротком видеоролике снято, как из группы молодых людей выходят по три человека. Они начинают драться между собой. В это время зрители снимают происходящее на свои мобильные телефоны.

"Ужас, сколько жестокости в этих парнях. Их нужно изолировать от общества", - пишет один из пользователей соцсетей.

"Насмотрелись боев без правил", - отмечает другой.

В Департаменте полиции ЗКО отметили, что видео будет дана правовая оценка.

"Все участники конфликта установлены. Это учащиеся одной из школ города в возрасте от 15 до 17 лет", - заявили в пресс-службе полицейского департамента.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК ("Хулиганство").

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Массовую драку устроили подростки в Уральске В Уральске подростки организовали массовую драку на площади Первого Президента перед центром культуры и искусств имени Кадыра Мырза Али, передает корреспондент Tengrinews.kz. Кадры распространяются в социальных сетях. На коротком видеоролике снято, как из группы молодых людей выходят по три человека. Они начинают драться между собой. В это время зрители снимают происходящее на свои мобильные телефоны. "Ужас, сколько жестокости в этих парнях. Их нужно изолировать от общества", - пишет один из пользователей соцсетей. "Насмотрелись боев без правил", - отмечает другой. В департаменте полиции ЗКО отметили, что видео будет дана правовая оценка. "Все участники конфликта установлены. Это учащиеся одной из школ города в возрасте от 15 до 17 лет", - заявили в пресс-службе полицейского департамента. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство). #уральск #зко #онлайн #драка #полиция #площадь

Публикация от ЗКО ONLINE (@zkoonline)




Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • GuF
 бася (Посетители) Сегодня, 14:05
в отличии от наших местных ковбоев на кулаках и один на один,ни ножей ни камней и это уже по мужски..хотя конечно надо пресекать такое.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЁмоЁ
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 12:31
Уральске подростки организовали массовую драку на площади Первого Президента, перед центром культуры и искусств имени Кадыра Мырза Али, передает корреспондент Tengrine


Место для драки специально выбирали? Интересное совпадение, на площади Президента, и перед центром культуры!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Blade Runner
  • Ян
  • fitter
  • Vohazab
 Ирон (Посетители) Сегодня, 11:15
Зверье растёт. Куда мы катится. Потом будет как в джамбуле .страшно жить
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика