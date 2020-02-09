Кордайский конфликт: гибель 10 человек подтвердило МВД

Число погибших в результате событий в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области возросло до , передает корреспондент Tengrinews.kz.
"На утро 9 февраля 10 человек скончались", - сообщил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди на брифинге СЦК.
По данным вице-министра здравоохранения Лязат Актаевой, 8 человек погибли на месте, двое - в реанимации из-за полученных травм.
7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что групповой дракой из хулиганских побуждений попытались воспользоваться провокаторы.
В результате в массовой драке участвовали около 300 человек. Конфликтами также были охвачены села Аухатты и Булан-Батыр. Хулиганы применили металлические предметы, камни, огнестрельное оружие.
8 февраля стало известно, что в ходе массовых беспорядков несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения, 8 человек от полученных травм скончались. При исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка и предотвращения незаконных действий различные травмы получили также сотрудники полиции, в том числе двое - огнестрельные ранения.
В результате хулиганских действий, сопряженных с поджогами, по предварительным данным, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины.
Ночью пограничники Кыргызстана, дислоцированные на кыргызско-казахстанской границе, были переведены на усиленный вариант несения службы. На фоне слухов о закрытии границы с Кыргызстаном в Погранслужбе КНБ Казахстана сообщили, что информация не соответствует действительности, погранпосты работают в штатном режиме.
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