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Дождь на востоке Австралии потушил горевший 74 дня лес и вызвал наводнение

Просмотров:118 Опубликовано: Сегодня, 20:14
Дождь на востоке Австралии потушил горевший 74 дня лес и вызвал наводнение
Иллюстративное фото
Сильные дожди потушили крупный природный пожар на восточном побережье Австралии и стали причиной наводнения, пишет The Washington Post.

Ливни остановили подобравшийся к Сиднею огонь, который шел по побережью Нового Южного Уэльса 74 дня и выжег за это время 500 тысяч гектаров. От пожара пострадали 312 домов.

На части восточного побережья за несколько дней осадков выпало больше, чем когда-либо за последние 50 лет. Власти сообщили уже о шести спасательных операциях, связанных с наводнением.

В Новом Южном Уэльсе 9 февраля снова ожидается дождь, а также сильный ветер и аномально высокий прилив.

На северном побережье Австралии 8 февраля прошел тропический циклон, повреждены несколько зданий, точный ущерб устанавливают.


Источник: Meduza
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