Самолет долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордное время из-за урагана

Самолет авиакомпании British Airways благодаря попутному ветру поставил рекорд, выполняя полет из Нью-Йорка в Лондон.



«Боинг-747» благополучно приземлился в Хитроу в субботу в 23:20. Полет проходил на скорости 1200 км/ч, вплотную приблизившись к звуковому барьеру, и занял 4 часа 56 минут вместо обычных 6 часов 13 минут.



Как пишет Independent, рекорду поспособствовал штормовой попутный ветер, вызванный ураганом «Кира».



Сегодня ураган обрушился на Великобританию в полную силу.



На всей территории Соединенного Королевства действует предупреждение об опасных погодных условиях.



Отменены сотни железнодорожных, паромных и авиарейсов. Перенесены на другие дни многие спортивные мероприятия, в том числе матч английской премьер-лиги между «Манчестер сити» и «Вест Хэмом».



В ряде регионов порывы ветра достигают 150 км/час. Более 130 тысяч человек остались без электричества из-за обрыва линий электропередачи. В шотландском Перте ветром сорвало крышу паба, пострадали три человека.