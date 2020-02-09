Самолет долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордное время из-за урагана

Самолет авиакомпании British Airways благодаря попутному ветру поставил рекорд, выполняя полет из Нью-Йорка в Лондон.
«Боинг-747» благополучно приземлился в Хитроу в субботу в 23:20. Полет проходил на скорости 1200 км/ч, вплотную приблизившись к звуковому барьеру, и занял 4 часа 56 минут вместо обычных 6 часов 13 минут.
Как пишет Independent, рекорду поспособствовал штормовой попутный ветер, вызванный ураганом «Кира».
Сегодня ураган обрушился на Великобританию в полную силу.
На всей территории Соединенного Королевства действует предупреждение об опасных погодных условиях.
Отменены сотни железнодорожных, паромных и авиарейсов. Перенесены на другие дни многие спортивные мероприятия, в том числе матч английской премьер-лиги между «Манчестер сити» и «Вест Хэмом».
В ряде регионов порывы ветра достигают 150 км/час. Более 130 тысяч человек остались без электричества из-за обрыва линий электропередачи. В шотландском Перте ветром сорвало крышу паба, пострадали три человека.
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