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Самолет долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордное время из-за урагана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:07
Самолет долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордное время из-за урагана
Фото из открытых источников
Самолет авиакомпании British Airways благодаря попутному ветру поставил рекорд, выполняя полет из Нью-Йорка в Лондон.

«Боинг-747» благополучно приземлился в Хитроу в субботу в 23:20. Полет проходил на скорости 1200 км/ч, вплотную приблизившись к звуковому барьеру, и занял 4 часа 56 минут вместо обычных 6 часов 13 минут.

Как пишет Independent, рекорду поспособствовал штормовой попутный ветер, вызванный ураганом «Кира».

Сегодня ураган обрушился на Великобританию в полную силу.

На всей территории Соединенного Королевства действует предупреждение об опасных погодных условиях.

Отменены сотни железнодорожных, паромных и авиарейсов. Перенесены на другие дни многие спортивные мероприятия, в том числе матч английской премьер-лиги между «Манчестер сити» и «Вест Хэмом».

В ряде регионов порывы ветра достигают 150 км/час. Более 130 тысяч человек остались без электричества из-за обрыва линий электропередачи. В шотландском Перте ветром сорвало крышу паба, пострадали три человека.


Источник: Ридус
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