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Китай ответил на сообщения об искусственном создании коронавируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:16
Китай ответил на сообщения об искусственном создании коронавируса
REUTERS©
Посол Китая в США Цуй Тянькай прокомментировал сообщения о том, что новый коронавирус является биологическим оружием, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что существуют различные спекуляции. В частности, некоторые утверждают, что "вирус произошел из военной лаборатории в Китае или США". "Как мы можем верить всем этим бредням? Это абсолютный бред", - сказал дипломат.

По словам посла, ученые пока не могут установить, откуда взялся новый тип вируса. "По предварительным данным, от каких-то животных. Но мы должны узнать об этом больше", - подчеркнул Цуй Тянькай.

При этом дипломат признал, что реакция на первые сообщения на местах о появлении вируса могла быть недостаточно быстрой. "Это могло произойти где угодно. Но мы делаем все возможное, чтобы это исправить", - заверил он.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни, это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.


Источник: Tengrinews.kz
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