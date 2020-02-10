Темная сторона Кордая: откровения местных жителей после массовых беспорядков

Жители поселков Аухатты, Булар Батыр, Сортобе, Масанчи и Каракемер рассказали корреспонденту Sputnik Казахстан свои версии свои версии того, что привело к массовым беспорядкамЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 фев – Sputnik, Анна Платонова. Беспорядки, которые вспыхнули в Кордайском районе, стали результатом затяжного бытового конфликта, на который местные власти закрыли глаза.Корреспондент Sputnik Казахстан побывал на месте трагедии и попытался выяснить, почему спор, который длится несколько десятков лет, так и не удалось решить без кровопролития.История, которая произошла в Масанчи в ночь с 7 на 8 февраля, не про дунган. И не про межнациональный конфликт. Она – про местных жителей вне зависимости от этнической принадлежности.Для того, чтобы понять, что же случилось на самом деле, достаточно было пообщаться с местными жителями, которые перекладывали ответственность друг на друга.Корреспондент Sputnik Казахстан все-таки попытался разобраться, по какой причине в ту роковую ночь одни вынуждены были покинуть свои дома и бежать через границу, а другие отстаивали честь жителей села, громя и разграбливая хозяйство соседей.Поселки Булар Батыр, Сортобе и Масанчи, что на границе Казахстана и Кыргызстана – нетипичные по меркам большинства аулов. Асфальтированные улицы, статусные коттеджи, ухоженные участки, чистые улицы – все это свидетельствует о финансовом благополучии местных жителей. Здесь не употребляют алкоголь, есть работа. В основном сельчане арендуют поля и выращивают овощи и фрукты, которые отправляются на рынки по всему Казахстану и в Россию.Въезжая в поселок Сортобе, где были подожжены 23 автомобиля, можно увидеть трехметровую надпись, вырезанную из живой изгороди: "Достык", что в переводе с казахского языка означает "Дружба". Однако взаимоотношения между поселками, как показали последние события, нельзя назвать дружелюбными. Основное население Масанчи, Сортобе, Аухатты и Булар Батыра – дунгане. Они живут довольно замкнуто, но именно эта обособленность и нежелание вмешиваться в дела других поселков позволяла им уживаться с соседями. Однако, как признаются местные жители, конфликты все-таки были, и учиняла их молодежь.Село Каракемер, где 90% населения – казахи, отделяет от Масанчи небольшой мост.Чинара Талтанбаева проработала в районном отделе социального обеспечения села Каракемер 42 года. Но большая часть сельской инфраструктуры находился в Масанчи. Говорит, что жители Каракемера неоднократно писали властям, чтобы у них создали отдельный сельсовет, но просьбы остались неуслышанными.По ее словам, конфликты на бытовом уровне возникали регулярно, и их решали на собрании аксакалов."Мы проводили совещания, выступали старожилы, приезжали сотрудники областного акимата, призывали нас не реагировать, говорили не вмешиваться, и всегда все решалось мирным путем", - рассказывает женщина."Мы с жителями других поселков живем в параллельных мирах", - делится своим мнением каракемерский учитель с многолетним стажем Нургазы Шокаев. По его словам, жители соседствующих поселков ходят в разные магазины, рестораны и даже мечети. Только школа тут одна, в которой периодически случаются нападения на учителей."Несколько лет назад бывшие выпускники нашей школы избили преподавателей. Как такое могло случиться, ведь педагог - неприкосновенное лицо, которое дает знания. Дело тогда замяли", - отмечает мужчина.Его слова подтверждает другой местный житель – Шынгыс Дуйсенбек, бывший учитель физкультуры средней школы №14 имени А. Нусипбаева. Его тоже избили бывшие ученики в августе 2018 года."25 августа мы со школьниками поехали на соревнования по футболу. После окончания спортивных состязаний мы возвращались, и при въезде в поселок нас остановили несколько человек, стали закидывать камнями. Мы вынуждены были защищаться. Уже потом на собрании мы помирились", - рассказывает мужчина.По словам бывшего педагога, в полиции заявили, что за примирением сторон дело было закрыто. Однако спустя время мужчина узнал, что в отношении него было инициировано досудебное расследование по статье 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"."Я пошел в прокуратуру, где мне сказали, что меня привлекли по этой статье. Раз я привлекался к уголовной ответственности, то работу в школе я потерял. Сейчас я безработный", - заявил Шынгыс Дуйсенбек.В Каракемере живет семья Кудашпаевых, трое членов которой – отец семейства и два его сына - пострадали во время драки в Сортобе. Толеген Кудашпаев – тот самый 80-летний аксакал, чье избиение якобы послужило причиной конфликта.Инцидент с нанесением побоев семье Кудашпаевых произошел утром 5 февраля. Дедушка в тот день в сопровождении сыновей ехал на осмотр к офтальмологу."По пути нам перекрыл дорогу грузовик. Мы были вынуждены остановиться. Навстречу вышел агрессивно настроенный мужчина, стал нецензурно выражаться и пинать госномер на нашем автомобиле. Когда я вышел из автомобиля, то увидел, что отвалилось крепление номера. Я спросил его, зачем он это сделал. Но в ответ меня стал кто-то сзади душить", - рассказывает старший из сыновей Нурлан Кудашпаев.На помощь родственнику поспешил его младший брат Марлен. Спустя некоторое время, по словам Нурлана, из расположенного неподалеку дома выбежал пожилой мужчина с молотком в руках."На наши крики собралась толпа, началась потасовка. Отец все это время сидел в салоне машины, но потом вышел, чтобы всех успокоить. Однако кто-то из толпы пнул папу в бедро, и он упал. Позже во время драки моего брата ударили камнем по голове", - рассказывает Нурлан.Троих пострадавших госпитализировали в больницу в поселке Кордай. Толегена Кудашпаева санавиацией доставили в Алматы для проведения операции на тазобедренном суставе. Его младший сын Марлен с черепно-мозговой травмой находится в больнице. Нурлан получает амбулаторное лечение и ходит на допросы к следователю.Но житель поселка Сортобе по имени Карим рассказывает свою версию инцидента с Кудашпаевыми.По его словам, грузовик разворачивался и создал, тем самым, помеху для остальных машин. Мужчина утверждает, что за рулем грузовика находился житель поселка Каракемер. "Мои односельчане, а их было четверо, подрались с братьями. Дедушку никто не бил, его случайно задели. Он пожилой, ходит с тростью, поэтому он упал и повредил себе ногу", - рассказывает мужчина.Инцидент решили вынести на совет старейшин. Посовещавшись между собой, старики пришли к мнению, что необходимо принести извинения жителям села Каракемер и отправили туда делегацию."Мы этот вопрос мирно решили и посчитали нужным не возвращаться больше к нему. Но потом на место драки приехали полицейские, которые стали останавливать машины. Что они хотели – непонятно, но в итоге это много кому не понравилось, и у моих односельчан возникла стычка с сотрудниками дорожной полиции. В общем, масла добавили в огонь", - делится воспоминаниями мужчина.Масанчи. Слегка полноватый мужчина разгребает обгоревшие останки своего дома. В воздухе сильно пахнет горелым.Слева от ворот на скамейке сидит женщина, поглощенная своими мыслями. На ее заплаканном лице отпечаталась бессонная ночь, которая принесла с собой лишь отчаяние и единственный вопрос: "Как жить дальше?".Это - семья Хуровых. Во время погрома у них полностью сгорел дом и недавно купленный трактор."Я всю ночь охранял своих четырех детей, старшая - инвалид. Нам чудом удалось спастись. Мы поехали к сестре в соседний поселок. Я рад был бы сбежать, как многие, в Кыргызстан, но все документы сгорели. Сейчас я ищу временное жилье", - рассказывает глава семейства Идрис.По его словам, ночью 8 февраля возле его дома остановилось несколько иномарок, из которых вышли молодые люди с дубинками."Я даже не успел сказать своей жене, чтобы она собирала детей, как они уже выбили ворота и зашли внутрь. Мы с трудом выбежали за ворота, а они стали уводить скот", - заявил мужчина.Сейчас в Кордайском районе введен режим ЧС. Все дороги, ведущие к местам эскалации конфликта, перекрыты полицейскими, которые проверяют документы водителей и пассажиров каждого въезжающего в поселке автомобиля.По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым. Чиновник с сотрудниками акимата Жамбылской области объехал села и пограничные пункты пропуска.В Сортобе был создан штаб, где несколько раз в день проходят встречи с населением. На одной из встреч Сапарбаев призвал граждан сохранять спокойствие."С понедельника (10 февраля – Sputnik) дети должны пойти в детский сад и школы. Безопасность им будет обеспечена. Торговые точки должны работать", - заявил чиновник.Кроме того, он подчеркнул, что Казахстан - многонациональная страна, в которой недопустимы межэтнические конфликты."Мы с вами в мире, дружбе и согласии жили 150 лет. Ситуация неплохая, строятся объекты, работа есть. Мы должны сохранить то, что столетиями сохраняли наши прадеды. Это наша обязанность перед молодым поколением, они должны продолжать эту традицию", - отметил Сапарбаев.Однако его пламенную речь перебил один из жителей поселка Каракемер, который выкрикнул из зала, что как раз-таки молодежь виновата в трагедии. "Неправильное воспитание молодого поколения, ужасное поведение и незнание законов привело к этому конфликту. Надо смотреть в корень этой проблемы. Обязанность властей – призывать население к согласию, но те, кто это сделал, кричали, что у них хватит денег и связей. Вот где таится зло", - громко выкрикнул мужчина прежде, чем у него отобрали микрофон.Вечером 7 февраля на окраине села Масанчи произошла массовая драка, в которой участвовали почти 400 человек.Она переросла в массовые беспорядки. В селах Масанчи и Сортобе устроили погромы.Повреждены и сожжены более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины. По последним данным, погибли 10 человек, более сотни пострадали, из них 50 человек госпитализированы.