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В Южной Корее мать встретилась с умершей дочерью с помощью технологии VR

Просмотров:223 Опубликовано: Сегодня, 18:20
В Южной Корее мать встретилась с умершей дочерью с помощью технологии VR
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Девочка умерла в 8 лет, четыре года назад.

Воскрешением мертвых с помощью технологий виртуальной реальности занялись в Южной Корее.

Жительница страны по имени Джи-сунг в 2016 лишилась любимой дочери – Найон умерла в 8 лет от редкой болезни.

Группа разработчиков компании Munhwa в рамках проекта «Я встретила тебя» сумела за 8 месяцев воссоздать скончавшуюся девочку с помощью VR-технологий. Для этого программистам потребовалась маленькая актриса и терабайты видео и фотографий умершей девочки, оставшихся у матери. Отсняв ее, девочке придали черты и голос Найон.Когда всё было готово, Джи-сунг надела VR-амуницию: шлем и хаптические перчатки. Пусть и в виртуальной реальности, но мама встретилась со своей дочкой. Они погуляли по парку и даже отметили день рождения девочки.Не имея возможности вернуть дочь, женщина снова пережила одни из лучших моментов своей жизни.



Источник: БЛОКНОТ
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