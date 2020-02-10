Охоту китов-убийц на акулу-людоеда засняли на видео

Туристы стали свидетелями нападения косаток на белую акулу. Редкое зрелище удалось заснять на видео в 400 километрах от Кейптауна, Южная Африка, сообщает TengriMIX.
Кадрами конфликта поделился морской гид Донаван Смит на своем YouТube-канале. Видео снято во время экскурсии, действие происходит возле судна с туристами.
На ролике видно, как киты-убийцы выслеживают свою добычу. Они пытаются напасть на акулу. В какой-то момент акула подплывает совсем близко к судну. Однако косатки отгоняют ее. После этого все участники охоты скрываются из вида.
Экскурсовод считает большой удачей, что удалось заснять на видео такое редкое зрелище.
"Косатки - самые опасные враги белых акул. При встрече с ними акулы покидают места обитания и не возвращаются несколько лет. Пять лет назад ученые отметили резкое снижение популяции белых акул из-за участившихся случаев нападения на них косаток", - говорит Донаван Смит.
"Хищник охотится на хищника, удивительно", - прокомментировал видео пользователь Сети.
"Двое на одного - нечестно, акула-то намного меньше этих двух здоровых китов. Видимо, сильно голодные были. Интересно, догнали ли", - пишет еще один зритель.
Косатки - хищные морские млекопитающие отряда дельфиновых, их также называют китами-убийцами. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн. Предпочитают охотиться на рыбу, тюленей, птиц и черепах.
Белая акула, известная как акула-людоед, - одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем их размер достигает 4,6-4,8 метра в длину. Они считаются одним из наиболее опасных для человека видов акул.
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