Южнокорейские "Паразиты" взяли "Оскар" как лучший зарубежный фильм

Южнокорейская картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун-хо стала победителем в главной номинации премии «Оскар» за лучший фильм года.



На 92-й церемонии Американской киноакадемии «Паразиты» были представлены в шести номинациях и одержали победу в четырех.



Так, Пон Чжун-хо поднимался на сцену за статуэтками за лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий. Кроме того, фильм был назван лучшим иностранным фильмом в 2019 году.



Церемония вручения премии «Оскар» прошла 9 февраля (10 февраля по московскому времени) в театре Dolby в Лос-Анджелесе.



Триумфаторами в главных актерских номинациях стали Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер. Награды за второстепенные роли получили Лора Дерн и Брэд Питт.