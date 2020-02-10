«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 10 Февраля
-2...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.31 KZT
  • €1 = 414.36 KZT
  • 1 RUB = 5.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Южнокорейские "Паразиты" взяли "Оскар" как лучший зарубежный фильм

Просмотров:225 Опубликовано: Сегодня, 10:56
Южнокорейские "Паразиты" взяли "Оскар" как лучший зарубежный фильм
Кадр из фильма "Паразиты"
Южнокорейская картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун-хо стала победителем в главной номинации премии «Оскар» за лучший фильм года.

На 92-й церемонии Американской киноакадемии «Паразиты» были представлены в шести номинациях и одержали победу в четырех.

Так, Пон Чжун-хо поднимался на сцену за статуэтками за лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий. Кроме того, фильм был назван лучшим иностранным фильмом в 2019 году.

Церемония вручения премии «Оскар» прошла 9 февраля (10 февраля по московскому времени) в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Триумфаторами в главных актерских номинациях стали Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер. Награды за второстепенные роли получили Лора Дерн и Брэд Питт.


Источник: iz.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика