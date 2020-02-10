СМИ: Один человек умер от коронавируса в Туркменистане

На территории лагеря для туркменистанцев, которых эвакуировали с территории Поднебесной, от коронавируса скончался один человек, передает NUR.KZ со ссылкой на иностранные СМИ.



О том, что на территории лагеря, который предназначен для расположения эвакуированных граждан и работников китайской компании, скончался больной коронавирусом, туркменским СМИ сообщил источник в минздраве страны на условиях строгой анонимности.



Стоит подчеркнуть, что об умершем практически ничего неизвестно, данные засекречены. Изданию удалось выяснить, что он являлся студентом одного из университетов Поднебесной. Сообщается, что его тело подвергли кремации.



Издание пишет, что с подозрением на новый китайский вирус на территории лагеря в тяжелом состоянии находится мужчина средних лет.



В целом, известно, что данный лагерь является своеобразным госпиталем передвижного типа.



Лагерь находится под постоянной охраной, а на его территории располагаются необходимые врачам процедурные кабинеты.



Напомним, ранее стало известно о том, что общее количество жертв вируса-убийцы уже составило 908 человек.



А легендарный китайский актер и каскадер Джеки Чан пообещал, что заплатит 54 млн тенге тому, кто сумеет создать лекарство от нового коронавируса.