После трагедии в Кордае Токаев уволил несколько акимов и руководителей полиции

Освободить от должностей акима Кордайского района, замакима по соцвопросам Жамбылской области, начальника полиции и главу ДП региона поручил Президент после трагических событий в Кордае, передает Today.kz.



"В связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Жамбылской области Аскару Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам Слушаш Курманбекову, акима Кордайского района Болатбека Байтоле за серьезные упущения в работе", - говорится в сообщении Акорды.



Кроме того, Глава государства поручил министру внутренних дел РК Ерлану Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области Армана Оразалиева, начальника отдела полиции Кордайского района Азамата Айхимбекова.



Для ликвидации последствий массовых беспорядков в селах Кордайского района создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером Бердибеком Сапарбаевым. Сапарбаев прибыл на место ЧС в субботу, он посетил больницы и поговорил с жителями области. Число жертв трагедии выросло до 10.



Вечером 8 февраля комиссия вышла на пресс-конференцию, где аким области сообщил, что всех задержанных после групповой драки в Кордайском районе отпустили. В районе введен режим ЧС. Президент Токаев заявил, что кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов. В районе опустели села.



Бердибек Сапарбаев призвал уехавших сельчан возвращаться. Жизнь в поселках восстанавливается.