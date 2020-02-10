Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в Кордае

Известный юрист Ержан Есимханов высказался о событиях в Кордае. По его мнению, Казахстан нуждается в масштабной реформе МВД, передает Tengrinews.kz. Своими мыслями специалист поделился на странице в Facebook.



По мнению Есимханова, никто "не парится" о казахстанской коррупции, пока "не столкнется с ней лично".



"Почему, если задуматься, так потрясло людей убийство Дениса Тена? Да, народный герой, да, жуткий случай. Но дело не только в этом. Мы все жили в иллюзии, что где-то может быть небезопасно, но на улицах прекрасной старой Алматы безопасно точно.



И тут вдруг оказалось, что нет никакой прекрасной и благополучной старой Алматы. Что на ее улицах, рядом с ее арыками тебя точно так же могут ударить ножом представители той молодежи, которую благополучные жители Алматы предпочитали не замечать. И ты можешь быть селебрити (звездой - примечание автора), чемпионом, любимцем народа, кем угодно, но ты получишь удар ножом наравне со всеми. И происходит так потому, что казахстанская полиция, призванная охранять покой на улицах, деградировала окончательно и совершенно не контролирует ситуацию ни в городе, ни в стране", - рассуждает юрист.



Ержан Есимханов говорит, что после убийства Дениса Тена ничего не изменилось: воры по-прежнему снимают с авто зеркала, а "полицейские все так же воюют с молодежью с плакатами вместо того, чтобы выполнять свою прямую задачу - делать так, чтобы на улицах было спокойно". По его словам, в случае с Кордаем ситуация повторилась.



"Да, слухи доходили. Да, новости докатывались. Похищения невест, ставшие нормой. Убийства, вроде как отдельные, к которым никто не хотел приглядываться, чтобы не разглядеть пугающую картину. Какие-то суды странные, какие-то отъемы собственности, какие-то уголовные дела. А сейчас шарахнуло. Шарахнуло по-настоящему. Крупный, серьезный, давно зревший конфликт. И полное бессилие местных властей, явно давно и серьезно встроенных во все местные схемы и поэтому понятия не имеющих, что делать", - пишет правозащитник.



Он подчеркивает, что решить проблему может только реформа МВД.



"Реформа всеобщая, жесткая, с тотальной чисткой всех этих местных князьков и царьков. Никаких полумер, никаких замен одних лиц на другие. Борьба с коррупцией, безжалостная, беспощадная. Настоящая. А иначе все будет только хуже. Сейчас десять трупов, а получите сто. На Наурыз. Или на День единства народов. Тем, кто поднимет оружие, будет все равно", - резюмирует Ержан Есимханов.



Свое мнение высказала и алматинка Жанна Нурсеитова. Она обратилась к Министерству образования и науки.



"Думаю, что вы понимаете, что все эти погромы - результат ваших 20-летних реформ. За три дня чтения комментариев мне стало абсолютно понятно, что те, кто громче всех кричит и требует знать историю Казахстана, сами совершенно ее не знают. Их представление об истории складывается из патриотических социальных роликов про курт, которые они смотрят в пабликах.



Помимо отсутствия хоть какой-то образованности, наблюдается массовая деградация в культурной сфере. Для комментаторов нормально желать смерти и смеяться над убитым учителем казахского языка", - пишет она.



Напомним, после кордайского конфликта за медицинской помощью обратились 170 человек, 14 из них находятся в тяжелом состоянии. Двое пациентов скончались в больнице, еще восемь человек погибли на месте.