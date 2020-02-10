«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 10 Февраля
-2...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 379.04 KZT
  • €1 = 415.05 KZT
  • 1 RUB = 5.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанские выпускники будут сдавать ЕНТ по новым правилам

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:25
Казахстанские выпускники будут сдавать ЕНТ по новым правилам
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 10 фев — Sputnik. Исполняющий обязанности директора Национального центра тестирования Дидар Смагулов рассказал о новых правилах сдачи Единого национального тестирования (ЕНТ), которые вступят в силу уже в 2020 году.

Новые правила позволят проверяющим анализировать видео, снятые во время экзаменов, выявлять нарушения и аннулировать результаты недобросовестных выпускников.

"Если человек списал и остался незамеченным во время экзамена, это не означает, что мы не аннулируем его результаты. Система постконтроля окончательно укрепит в сознании тестируемых бессмысленность списывания", - рассказал Смагулов на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций.

Кроме этого, Национальный центр планирует и дальше привлекать на экзамены в качестве независимых наблюдателей членов специальных мониторинговых групп Агентства по противодействию коррупции - как на республиканском уровне, так и в областных и в районных центрах.

"Мы исключительно убеждены том, что гранты не должны распределяться по принципу наличия связей или материального положения родителей. Бесплатное высшее образование от государства должны получать наиболее подготовленные и талантливые ребята. Только так мы придем к тотальному профессионализму абсолютно во всех сферах", - сказал Дидар Смагулов.

Формирование академической честности

По словам исполняющего обязанности главы Наццентра, в январе 2019 года, во время сдачи пробного ЕНТ, около 34 тысяч казахстанских школьников (60%) пронесли с собой примерно 20 тысяч запрещенных предметов. Среди них были смартфоны, шпаргалки и многое другое.

В январе 2020 года эта цифра не достигает и 5%.

"Мы очень надеемся, что к основному – июньскому – ЕНТ до сознания каждого нашего школьника и выпускника дойдет информация о том, что приносить смартфоны, шпаргалки и другие запрещенные предметы не надо, и это бессмысленно", - сказал Смагулов.

Он отметил, что по новым правилам за пронос любых запрещенных предметов в аудиторию учащиеся не будут допущены к сдаче ЕНТ.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика