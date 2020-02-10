Казахстанские выпускники будут сдавать ЕНТ по новым правилам

НУР-СУЛТАН, 10 фев — Sputnik. Исполняющий обязанности директора Национального центра тестирования Дидар Смагулов рассказал о новых правилах сдачи Единого национального тестирования (ЕНТ), которые вступят в силу уже в 2020 году.
Новые правила позволят проверяющим анализировать видео, снятые во время экзаменов, выявлять нарушения и аннулировать результаты недобросовестных выпускников.
"Если человек списал и остался незамеченным во время экзамена, это не означает, что мы не аннулируем его результаты. Система постконтроля окончательно укрепит в сознании тестируемых бессмысленность списывания", - рассказал Смагулов на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций.
Кроме этого, Национальный центр планирует и дальше привлекать на экзамены в качестве независимых наблюдателей членов специальных мониторинговых групп Агентства по противодействию коррупции - как на республиканском уровне, так и в областных и в районных центрах.
"Мы исключительно убеждены том, что гранты не должны распределяться по принципу наличия связей или материального положения родителей. Бесплатное высшее образование от государства должны получать наиболее подготовленные и талантливые ребята. Только так мы придем к тотальному профессионализму абсолютно во всех сферах", - сказал Дидар Смагулов.
Формирование академической честности
По словам исполняющего обязанности главы Наццентра, в январе 2019 года, во время сдачи пробного ЕНТ, около 34 тысяч казахстанских школьников (60%) пронесли с собой примерно 20 тысяч запрещенных предметов. Среди них были смартфоны, шпаргалки и многое другое.
В январе 2020 года эта цифра не достигает и 5%.
"Мы очень надеемся, что к основному – июньскому – ЕНТ до сознания каждого нашего школьника и выпускника дойдет информация о том, что приносить смартфоны, шпаргалки и другие запрещенные предметы не надо, и это бессмысленно", - сказал Смагулов.
Он отметил, что по новым правилам за пронос любых запрещенных предметов в аудиторию учащиеся не будут допущены к сдаче ЕНТ.
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