Последние слова второго пилота Bek Air

В сети появились записи интервью с Миржаном Мулдакуловым, сделанные за день до смерти

За несколько дней до трагической кончины второго пилота самолета Fokker-100, который врезался в незаконно построенное здание в запретной зоне аэропорта - Миржана МУЛДАКУЛОВА, с ним беседовали члены комиссии по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники Bek Air, присутствовавшие на этих встречах, сделали записи бесед.



"За прошедшее время в СМИ появилось много разных доводов о причинах смерти, приводилось множество сведений об имевших место тяжелых многочасовых допросах Мулдакулова М.Г., когда он находился в реанимации и на стационарном лечении в больнице №4 г.Алматы и т.д. Также распространяются слухи о том, что виновным в трагедии сделали и/или сделают Мулдакулова М.Г. и другие негативные "сведения", как в отношении пилотов, которых уже нет с нами, так и других скромных и честных работников Bek Air", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.



"Bek Air не будет комментировать указанные выше информацию и слухи. Взамен этому Bek Air вынужденно предлагает общественности ознакомиться с аудиозаписями и протоколами бесед Мулдакулова М.Г. с членами комиссии по расследованию авиационного происшествия, назначенной Приказом И.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 957. Беседы состоялись 24 и 27 января 2020 года в спокойной домашней обстановке и с согласия Мулдакулова М.Г.", - отметили в компании.



Некоторые фрагменты беседы подробно описывают ситуацию, произошедшую на борту самолета Fokker-100 бортовой номер UP-F1007.



"- По данным расшифровки параметров полета видно, что был убран режим работы двигателей, а потом снова был увеличен до максимального режима. Вы уменьшали режим работы двигателей?



- Нет. Я не вмешивался и участия не принимал, так как это запрещено по технологии работы экипажа. Все действия выполнялись КВС.



- То есть управление самолетом осуществлял исключительно КВС?



- Да. Я вел контроль и связь.



- После взлета как вел себя самолет: резко кабрировал или резко пикировал?



- После взлета самолет швырнуло влево. Самолет начал кабрировать. В это время сработала сигнализация по крену. Потом произошло неестественное опускание носа вниз - "клевок". Самолет удалось выровнять. Потом произошел бросок вправо с кабрированием самолета. И складывалось впечатление, что стабилизатор "живёт своей жизнью" ...



- Перед вылетом вы вдвоём осматривали самолет. Каким методом вы проверяли поверхность крыльев? Существует мнение, что вы не проверяли.



- Как не проверяли? В трех местах проверяли руками (тактильно). До закрылков мы оба дотянулись. Я повыше ростом КВС и переднюю часть крыльев я проверил, погладил железо. Оно было чистое и сухое".



Аудиозапись беседы с Мулдакуловым М.Г. от 24.01.2020г.









Протокол беседы с Мулдакуловым М.Г. от 27.01.2020г.



"Данные материалы имеют важное значение для проводимого расследования и, в этой связи, переданы в комиссию по расследованию авиационного происшествия, назначенной Приказом И.о. министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 957", - подчеркнули в авиакомпании.



Напомним, Миржан Мулдакулов скончался 28 января от легочной эмболии.