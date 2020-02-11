Влияние "Серика-голова" увидели кыргызские СМИ в Кордайском конфликте

Кыргызское издание "Вечерний Бишкек" выдвинуло свою версию того, что могло стать подоплекой массовых беспорядков в Кордайском районе, передает zakon.kz.
Так, автор статьи предполагает, что это мог быть передел сфер влияния криминала, учитывая ряд факторов, которые характеризуют регион, в том числе и тот, что это приграничный район.
Издание пишет, что по неподтвержденной информации, инцидент в селе Масанчи – это лишь замаскированные под межэтнический конфликт криминальные разборки, организованные группировкой "Серика головы", контролирующей наркотрафик на юге Казахстана. Стоит отметить, что сам криминальный авторитет за несколько дней до инцидента был задержан правоохранительными органами неподалеку от Алматы.
Косвенно в пользу данной версии могут говорить следующие факты. Во-первых, наличие огнестрельного оружия у местного населения – причастность криминала вполне способна объяснить, откуда у мирных сельчан взялись ружья. Во-вторых, увольнение местных чиновников и ряда полицейских руководителей района и области.
Беспорядки произошли вечером 7 февраля. Погибли 10 человек. В результате потасовки более 150 человек, трое из которых – сотрудники полиции, пострадали. Во время инцидента был нанесен серьезный ущерб имуществу жителей Масанчи – сожжены десятки жилых домов, строений общественного пользования и автомобилей. Как сообщило МВД РК, причиной кровавого конфликта в поселке Масанчи послужил дорожный инцидент, произошедший 5 февраля.
10 февраля Президент РК сменил акима Жамблыской области и главу ДП региона.
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