Еще 217 казахстанцев эвакуировали из Китая

217 казахстанцев эвакуировали из Пекина, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"На сегодня из Пекина 217 граждан были эвакуированы. Они все находятся в медучреждениях. Среди них нет зарегистрированных случаев заражения (коронавирусом. - Прим.)", - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов на заседании правительства.



На 12 февраля запланирован вывоз из Китая 145 граждан Казахстана аналогичным рейсом. По завершении эвакуации на территории КНР останутся 343 гражданина, которые изъявили желание остаться в Китае.



Ранее сообщалось, что самолеты авиакомпании "Эйр Астана" отправятся в Пекин 10 и 12 февраля. По просьбе китайской стороны этими рейсами планируется доставить в Пекин находящихся в Казахстане 47 граждан Китая, а также некоммерческий груз посольства КНР в Казахстан.



Второго февраля из Уханя эвакуировали 83 казахстанцев, 80 из которых - это студенты. Их поместили на 14-дневный карантин. Позже стало известно, что домой из Китая хотят вернуться 427 казахстанцев.