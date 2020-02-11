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Из Казахстана в 2019 году уехало 45 тыс человек

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:16
Из Казахстана в 2019 году уехало 45 тыс человек
Фото: lsm.kz
В 2019 году из Казахстана выбыло 45,2 тыс. человек, тогда как приехало на постоянное место жительства в страну всего 12,2 тыс. человек, передает LS.

Сальдо миграции вновь сложилось отрицательным и выросло до 32,9 тыс. человек, тогда как в 2018 году было равно 29,1 тыс. человек.

Внешний отток населения вырос на 7,8%, а приток снизился на 4,7%.

При этом из всего потока уехавших 40,9 тыс. человек выбыло в страны СНГ, а 4,3 тыс. человек – в другие страны. А приехали в Казахстан из стран Содружества 9,4 тыс. человек, а из других стран – 2,8 тыс. человек.

Активнее всего из страны уезжали русские (32,8 тыс. человек), немцы (3,1 тыс. человек), украинцы (3 тыс. человек), казахи (2,2 тыс. человек) и татары (1 тыс. человек).

А приехали за этот период 7 тыс. казахов, 2,6 тыс. русских, 301 каракалпаков и т.д.

Ранее LS писал, что в 2018 году из Казахстана выехало 41,9 тыс. человек, а прибыло 12,8 тыс. человек. В СНГ уехало более 37,7 тыс. человек, а в другие страны – более 4,1 тыс. человек. Тогда как приехало из стран Содружества 10,1 тыс. человек, а из других стран – 2,7 тыс. человек. Количество покинувших страну граждан в сравнении с 2017 годом выросло на 11% (с 37,7 тыс. человек), а прибывших – снизилось на 18% (с 15,6 тыс. человек).


Источник: lsm.kz
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