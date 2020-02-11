12-летнему маникюрщику собрали больше миллиона тенге на лечение брата

Больше миллиона тенге собрали казахстанцы на лечение брата 12-летнего маникюрщика из Экибастуза, передает корреспондент Tengrinews.kz.История шестиклассника из Экибастуза, который решил заработать деньги на лечение брата-инвалида, занимаясь маникюром, не оставила казахстанцев равнодушными. Они попросили маму мальчика указать в Instagram банковские реквизиты и за два дня отправили ей больше миллиона тенге."Мы никогда ни у кого не просили помощи. Всегда справлялись своими силами. Поэтому, конечно, не ожидали такого отклика. До слез тронуты участием людей, решивших нас поддержать. За два дня на счет поступила сумма, которой хватит на пять курсов лечения Бегарыса. Один курс стоит порядка 200-250 тысяч тенге", - говорит мама мальчиков Сания Рахимова.Женщина признается, что в последние дни ее телефон разрывается от звонков и сообщений от незнакомых людей. Они благодарят мать за хорошее воспитание старшего сына Арулата и желают ему успехов, а младшему Бегарысу – скорейшего выздоровления. При этом помощь от неравнодушных продолжает поступать. Люди перечисляют на лечение малыша от двухсот до тысячи тенге, самый большой перевод - 10 тысяч тенге.Сам же маникюрщик Арулат к внезапной славе относится спокойно. За выходные к мальчику на маникюр записались несколько клиенток. Но родители подростка стараются, чтобы он больше времени уделял учебе, спорту, отдыху и обычным детским забавам."Арулат обычный ребенок, маникюр - это его увлечение. Мы следим, чтобы это хобби не вредило всему остальному. Но сын стремится развиваться. После публикации нам позвонил один из казахстанских бизнесменов и пообещал оплатить его обучение у известных нейл-мастеров. Арулат, конечно, очень обрадовался и ждет этого момента", - сказала Рахимова.Напомним, 12-летний Арулат Мухаметкали растет в многодетной семье, где, кроме него, есть еще четверо детей. Самый младший из них в двухлетнем возрасте выпал из окна третьего этажа. В результате полученной черепно-мозговой травмы его парализовало. Казахстанские и зарубежные медики не берутся за лечение мальчика. Сейчас здоровье малыша поддерживает врач из Кыргызстана. На каждую поездку многодетная семья вынуждена месяцами собирать деньги.