Исчезновение 1,5 миллиарда долларов из казахстанского банка расследуют в Латвии

Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) расследует дело об исчезновении около 1,5 миллиарда долларов из казахстанского банка через банки Латвии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Baltic Times.
По данным издания, в 2009 году выяснилось, что из банка исчезли около 7 миллиардов долларов, часть денег была переведена в оффшорные компании через латвийские банки.
Полиция Латвии не раскрывает, какие действия именно действия проводятся, но уходящий в отставку начальник Государственной полиции Интс Кузис подтвердил, что расследование по делу продолжается.
"Согласно документам из Казахстана, переводы денег оффшорным компаниям осуществлялись через Baltikums Bank и Trasta Komercbanka (TKB). Председатель правления Trasta Komercbanka Виктор Зиемелис в 2005-2008 годах часто встречался с тогдашним владельцем БТА Банка Мухтаром Аблязовым.
В 2009 году Аблязов встретился в Лондоне с Зиемелисом и акционером TKB Игорсом Буймистером, чтобы обсудить, как разморозить 77 миллионов долларов из банка. Была достигнута договоренность о том, что Trasta Komercbanka поможет разморозить активы, а Аблязов купит облигации TKB на 3 миллиона евро", - говорится в публикации.
Отметим, что в Казахстане Аблязов заочно получил 20 лет колонии за хищение около 7 миллиардов долларов из БТА Банка, а в 2018 году - пожизненный срок за организацию убийства банкира Ержана Татишева.
Кроме того, в Москве проведут слушания уголовного дела в отношении Мухтара Аблязова о хищении более 58 миллиардов рублей.
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