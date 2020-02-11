«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 11 Февраля
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.19 KZT
  • €1 = 412.64 KZT
  • 1 RUB = 5.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Исчезновение 1,5 миллиарда долларов из казахстанского банка расследуют в Латвии

Просмотров:400 Опубликовано: Сегодня, 13:33
Исчезновение 1,5 миллиарда долларов из казахстанского банка расследуют в Латвии
Фото:elements.envato.com
Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) расследует дело об исчезновении около 1,5 миллиарда долларов из казахстанского банка через банки Латвии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Baltic Times.

По данным издания, в 2009 году выяснилось, что из банка исчезли около 7 миллиардов долларов, часть денег была переведена в оффшорные компании через латвийские банки.

Полиция Латвии не раскрывает, какие действия именно действия проводятся, но уходящий в отставку начальник Государственной полиции Интс Кузис подтвердил, что расследование по делу продолжается.

"Согласно документам из Казахстана, переводы денег оффшорным компаниям осуществлялись через Baltikums Bank и Trasta Komercbanka (TKB). Председатель правления Trasta Komercbanka Виктор Зиемелис в 2005-2008 годах часто встречался с тогдашним владельцем БТА Банка Мухтаром Аблязовым.

В 2009 году Аблязов встретился в Лондоне с Зиемелисом и акционером TKB Игорсом Буймистером, чтобы обсудить, как разморозить 77 миллионов долларов из банка. Была достигнута договоренность о том, что Trasta Komercbanka поможет разморозить активы, а Аблязов купит облигации TKB на 3 миллиона евро", - говорится в публикации.

Отметим, что в Казахстане Аблязов заочно получил 20 лет колонии за хищение около 7 миллиардов долларов из БТА Банка, а в 2018 году - пожизненный срок за организацию убийства банкира Ержана Татишева.

Кроме того, в Москве проведут слушания уголовного дела в отношении Мухтара Аблязова о хищении более 58 миллиардов рублей.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика