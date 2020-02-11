Сельчане вновь собрались в Кордае: что случилось

Местные жители призывают не преследовать по закону людей, которые принимали участие в беспорядках в Кордайском районе



НУР-СУЛТАН, 11 фев — Sputnik. Жители Кордайского района в понедельник собрались в районном центре после событий, произошедших 7 февраля в селах Масанчи, Аухатты и Сортобе. Информацию подтвердили в акимате Кордайского района.



"Перед центральной мечетью установлен памятник Ногайбай бию. Местные жители собрались возле него и начали просить не преследовать по закону ранее задержанных и впоследствии освобожденных 44 человек (по другим данным, 47 человек). Сейчас их вызывают на допросы в отдел полиции", - сообщили в акимате корреспонденту Sputnik Казахстан.



В районной администрации подчеркнули, что среди собравшихся провели разъяснительную работу, ответили на все вопросы. Население заверили, что расследование будет вестись согласно закону.



Местные жители выслушали объяснения и через полчаса разошлись.



Как сообщалось ранее, территориальные подразделения департамента полиции Жамбылской области завели 25 уголовных дел после массовых беспорядков в Кордайском районе, однако полиция не разглашает число задержанных, ссылаясь на тайну следствия.



Беспорядки в Кордае



Вечером 7 февраля на окраине села Масанчи Кордайского района началась массовая драка. Здесь собрались около 70 агрессивно настроенных жителей. На место прибыли полицейские. Конфликт снимали на видео и распространяли в соцсетях.



В результате из соседних населенных пунктов прибыли еще около 300 человек.



В село Масанчи направили дополнительные силы полиции. Участники драки оказали активное сопротивление с применением металлических предметов, камней и огнестрельного оружия.



Также беспорядки начались в селах Аухатты и Булан-Батыр.



Повреждены и сожжены более 30 частных домов, 15 объектов торговли, более 40 автомашин. По последним данным, погибли 10 человек, более сотни пострадали, из них 50 человек были госпитализированы.



Досудебное расследование ведется по статье 272 (Организация и участие в массовых беспорядках, за что грозит от трех до 10 лет лишения свободы) и 99 (Убийство - от 8 до 15 лет) Уголовного кодекса Республики Казахстан.