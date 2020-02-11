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Сельчане вновь собрались в Кордае: что случилось

Просмотров:3014 Опубликовано: Сегодня, 14:03
Сельчане вновь собрались в Кордае: что случилось
© Sputnik
Местные жители призывают не преследовать по закону людей, которые принимали участие в беспорядках в Кордайском районе

НУР-СУЛТАН, 11 фев — Sputnik. Жители Кордайского района в понедельник собрались в районном центре после событий, произошедших 7 февраля в селах Масанчи, Аухатты и Сортобе. Информацию подтвердили в акимате Кордайского района.

"Перед центральной мечетью установлен памятник Ногайбай бию. Местные жители собрались возле него и начали просить не преследовать по закону ранее задержанных и впоследствии освобожденных 44 человек (по другим данным, 47 человек). Сейчас их вызывают на допросы в отдел полиции", - сообщили в акимате корреспонденту Sputnik Казахстан.

В районной администрации подчеркнули, что среди собравшихся провели разъяснительную работу, ответили на все вопросы. Население заверили, что расследование будет вестись согласно закону.

Местные жители выслушали объяснения и через полчаса разошлись.

Как сообщалось ранее, территориальные подразделения департамента полиции Жамбылской области завели 25 уголовных дел после массовых беспорядков в Кордайском районе, однако полиция не разглашает число задержанных, ссылаясь на тайну следствия.

Беспорядки в Кордае

Вечером 7 февраля на окраине села Масанчи Кордайского района началась массовая драка. Здесь собрались около 70 агрессивно настроенных жителей. На место прибыли полицейские. Конфликт снимали на видео и распространяли в соцсетях.

В результате из соседних населенных пунктов прибыли еще около 300 человек.

В село Масанчи направили дополнительные силы полиции. Участники драки оказали активное сопротивление с применением металлических предметов, камней и огнестрельного оружия.

Также беспорядки начались в селах Аухатты и Булан-Батыр.

Повреждены и сожжены более 30 частных домов, 15 объектов торговли, более 40 автомашин. По последним данным, погибли 10 человек, более сотни пострадали, из них 50 человек были госпитализированы.

Досудебное расследование ведется по статье 272 (Организация и участие в массовых беспорядках, за что грозит от трех до 10 лет лишения свободы) и 99 (Убийство - от 8 до 15 лет) Уголовного кодекса Республики Казахстан.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 3 )

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chernayamagiya (Посетители) Сегодня, 17:13
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  • arelav_74
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:00
Добро пожаловать в средьневековье
Зачем нам законы, Конституция и т.д?!

Зачем нам тогда законы, конституция, и т. д?

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 vaterloo (Посетители) Сегодня, 16:25
Надо жестко пресекать массовые беспорядки! 10 человек погибли не за что материальный ущерб на сотни миллионов тенге и простить! Нет только наказание!!
 
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dom555 (Посетители) Сегодня, 16:17
Очень интересно откуда у простых сельчан трактора, ружья, деньги на подкуп полиции. На границе должен быть контроль! Как в Цынзяне видео камеры , лагеря перевоспитания . Пропускные посты на каждом переулке. Тогда можно спать спокойно. Что наркотики не дойдут до молодежи.
 
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 manwyk (Посетители) Сегодня, 15:25
Сейчас проведут расследование и выяснится,что, оказывается,местные власти не создавали рабочие места для этих людей и вот,это явилось причиной.А кто громил не виноваты.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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 manwyk (Посетители) Сегодня, 15:22
Обладатели армянских номеров сейчас замерли и мотают на ус.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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 manwyk (Посетители) Сегодня, 15:05
Как так убили людей,сожгли дома и теперь взять их и отпустить.***********

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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 бася (Посетители) Сегодня, 14:35
всё как всегда-понять и простить money
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:16
ну то есть толпа безумных гопарей убила 10 и покалечила еще тьму людей, посжигали дома, машины, другое имущество, мародеры прошлись продолжая грабить и теперь простите-отпустите мы больше так не будем?
завтра, не дай бог, еще такое же повторится они че скажут? вы тех отпустили и нас отпустите?
че за детство? игрушки чтоли поломали в песочнице? барахло, машины хрен с ними, кто вернет семьям погибших?
 
 

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