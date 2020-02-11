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Российский пенсионер подарил депутатам туалетную бумагу за прибавку в 21 рубль

Просмотров:476 Опубликовано: Сегодня, 14:43
Российский пенсионер подарил депутатам туалетную бумагу за прибавку в 21 рубль
Кадр из видео
В Карелии местный житель, подполковник ФСБ в отставке, пенсионер Сергей Андруневич подарил местным депутатам туалетную бумагу в качестве благодарности за прибавку к сумме компенсации ветеранам за проезд в общественном транспорте и услуги связи. После индексации размер выплат увеличился на 21 рубль. Видео выступления Андруневича на заседании регионального Заксобрания опубликовано на странице «КПРФ В КАРЕЛИИ | КОМАНДА ПАРТИИ И СТОРОННИКОВ» во «ВКонтакте».

«Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению», — прокомментировал свой поступок Андруневич на видео.

Он также напомнил депутатам, что ветеранские выплаты в регионе не индексировались на протяжении 12 лет. Конституционный суд в конце 2019 года признал это нарушением и обязал региональные власти провести индексацию. Выплаты увеличили на процент официальной инфляции, что и составило 21 рубль.

«21 рубль сегодня даже одна поездка на общественном транспорте не стоит, приходится платить больше. Эта индексация после 12 лет нарушений — откровенный плевок властей в лицо стариков», — возмутился Андруневич.

Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Госдумы Вадим Булавинов во время торжественного открытия школы достал банку вазелина из кармана и заявил, что хочет подарить ее главе района и подрядчику, поскольку вазелин им пригодится для встречи нижегородского губернатора, который скоро приедет с проверкой. Глава Балахнинского района Алексей Левкович взял баночку с улыбкой, но затем в разговоре с журналистами назвал поведение Булавинова неадекватным и добавил, что «дети были в шоке».




Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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  • arelav_74
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:39
alanalda1,
вы наверное не учли, что такие же 21 рубль получили и те, кто у станка стоял всю жизнь.
это, кстати, не единственный "случай" после индексации.
Эта индексация после 12 лет нарушений — откровенный плевок властей в лицо стариков», — возмутился Андруневич.

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-2
  • kazakhstan362
  • arelav_74
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alanalda1 (Посетители) Сегодня, 15:15
Очередной зажравшийся. У них пенсии повышенные, на пенсию выходят в 45 лет, как будто он всё время уголь лопатой кидал.

подполковник ФСБ в отставке, пенсионер .....После индексации размер выплат увеличился на 21 рубль... (а надбавки были 50 000 руб?)
«Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда.

Это что же он такого делал в ФСБ, что аж ветерана труда ему присвоили? Стоял у станка по 14 часов в день, чтобы фронт снаряды получил?
Сами себе присваивают регалии и получают повышеные пенсии, конечно ему 21 рубль погоды не строит.

Молодой здоровый мужик, ему ещё на вахте можно лет 15-ть пахать! А он пенсионер! На халяву деньги получает из налогов мужиков которые в 60 лет на работу ходят. А многие и после выхода на пенсию на работу ходят! А этот "пенсионер"... слов нет, остались только маты!
 
 

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