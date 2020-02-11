Таксист в Беларуси отказался везти казахстанца из-за сходства с китайцем

Казахстанец вызвал «Яндекс.Такси» утром 10 февраля, но поездка не удалась. Приехавший на вызов таксист заблокировал перед ним двери и уехал, передает ИА «NewTimes.kz».Молодой человек по имени Нурсултан рассказал об этом случае местному агентству auto.onliner.by.Как оказалось, он вызвал такси в 6 утра. Водитель приехал, но отказался впускать пассажира в свое авто.«Приехала машина, черный Volkswagen Polo. Я подошел, дергаю за ручку задней двери – не открывается.Пробую открыть переднюю – та же история. Водитель на меня посмотрел, помотал головой и уехал, не сказав ни слова», – пояснил Нурсултан.Парень тут же позвонил таксисту, чтобы прояснить ситуацию, но тот не взял трубку, а лишь прислал SMS, в котором пояснил причину отказа.