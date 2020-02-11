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Таксист в Беларуси отказался везти казахстанца из-за сходства с китайцем

Просмотров:85 Опубликовано: Сегодня, 16:24
Таксист в Беларуси отказался везти казахстанца из-за сходства с китайцем
Фото: pixabay.com
Казахстанец вызвал «Яндекс.Такси» утром 10 февраля, но поездка не удалась. Приехавший на вызов таксист заблокировал перед ним двери и уехал, передает ИА «NewTimes.kz».

Молодой человек по имени Нурсултан рассказал об этом случае местному агентству auto.onliner.by.

Как оказалось, он вызвал такси в 6 утра. Водитель приехал, но отказался впускать пассажира в свое авто.

«Приехала машина, черный Volkswagen Polo. Я подошел, дергаю за ручку задней двери – не открывается.

Пробую открыть переднюю – та же история. Водитель на меня посмотрел, помотал головой и уехал, не сказав ни слова», – пояснил Нурсултан.

Парень тут же позвонил таксисту, чтобы прояснить ситуацию, но тот не взял трубку, а лишь прислал SMS, в котором пояснил причину отказа.

Таксист в Беларуси отказался везти казахстанца из-за сходства с китайцем


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Red1
 kazakhstan362 (Посетители) Сегодня, 16:39
В следующий раз на лоб приклей надпись "я не китаец"
 
 

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